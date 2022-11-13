SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mini Wirama Rush
Herson Wijaya

Mini Wirama Rush

Herson Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
149 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 481%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 034
Profit Trade:
760 (73.50%)
Loss Trade:
274 (26.50%)
Best Trade:
549.27 AUD
Worst Trade:
-1 241.73 AUD
Profitto lordo:
5 849.92 AUD (112 646 pips)
Perdita lorda:
-7 847.17 AUD (94 886 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (52.57 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
611.90 AUD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
72.53%
Massimo carico di deposito:
32.94%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
490 (47.39%)
Short Trade:
544 (52.61%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-1.93 AUD
Profitto medio:
7.70 AUD
Perdita media:
-28.64 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-4 588.78 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-4 588.78 AUD (7)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
6.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 064.63 AUD
Massimale:
4 588.78 AUD (291.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.32% (4 588.78 AUD)
Per equità:
63.33% (8 722.94 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 367
AUDCAD 340
AUDNZD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 776
AUDCAD -2.8K
AUDNZD 506
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 9.1K
AUDCAD -3.1K
AUDNZD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +549.27 AUD
Worst Trade: -1 242 AUD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +52.57 AUD
Massima perdita consecutiva: -4 588.78 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.03 × 31
ICMarkets-Live22
0.22 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live
0.25 × 8
ICMarkets-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 47
ICMarketsSC-Live17
0.30 × 10
ICMarkets-Live18
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.55 × 22
ICMarketsSC-Live27
0.60 × 15
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 98
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 60
ICMarketsSC-Live14
0.83 × 93
ICMarketsSC-Live32
0.83 × 276
84 più
Monitoring account for Wirama Rush EA
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.16 05:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.13 07:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.05 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.04 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.25 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 17:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.10 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
