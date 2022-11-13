- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 034
Profit Trade:
760 (73.50%)
Loss Trade:
274 (26.50%)
Best Trade:
549.27 AUD
Worst Trade:
-1 241.73 AUD
Profitto lordo:
5 849.92 AUD (112 646 pips)
Perdita lorda:
-7 847.17 AUD (94 886 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (52.57 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
611.90 AUD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
72.53%
Massimo carico di deposito:
32.94%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
490 (47.39%)
Short Trade:
544 (52.61%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-1.93 AUD
Profitto medio:
7.70 AUD
Perdita media:
-28.64 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-4 588.78 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-4 588.78 AUD (7)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
6.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 064.63 AUD
Massimale:
4 588.78 AUD (291.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.32% (4 588.78 AUD)
Per equità:
63.33% (8 722.94 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|367
|AUDCAD
|340
|AUDNZD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|776
|AUDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|506
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|9.1K
|AUDCAD
|-3.1K
|AUDNZD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +549.27 AUD
Worst Trade: -1 242 AUD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +52.57 AUD
Massima perdita consecutiva: -4 588.78 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.03 × 31
|
ICMarkets-Live22
|0.22 × 18
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.26 × 47
|
ICMarketsSC-Live17
|0.30 × 10
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.55 × 22
|
ICMarketsSC-Live27
|0.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 98
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 60
|
ICMarketsSC-Live14
|0.83 × 93
|
ICMarketsSC-Live32
|0.83 × 276
Monitoring account for Wirama Rush EA
