Herson Wijaya

Mini Wirama Rush

Herson Wijaya
0 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 481%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 034
Bénéfice trades:
760 (73.50%)
Perte trades:
274 (26.50%)
Meilleure transaction:
549.27 AUD
Pire transaction:
-1 241.73 AUD
Bénéfice brut:
5 849.92 AUD (112 646 pips)
Perte brute:
-7 847.17 AUD (94 886 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (52.57 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
611.90 AUD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
72.53%
Charge de dépôt maximale:
32.94%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
490 (47.39%)
Courts trades:
544 (52.61%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-1.93 AUD
Bénéfice moyen:
7.70 AUD
Perte moyenne:
-28.64 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-4 588.78 AUD)
Perte consécutive maximale:
-4 588.78 AUD (7)
Croissance mensuelle:
0.46%
Prévision annuelle:
6.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 064.63 AUD
Maximal:
4 588.78 AUD (291.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.32% (4 588.78 AUD)
Par fonds propres:
63.33% (8 722.94 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 367
AUDCAD 340
AUDNZD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 776
AUDCAD -2.8K
AUDNZD 506
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 9.1K
AUDCAD -3.1K
AUDNZD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +549.27 AUD
Pire transaction: -1 242 AUD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +52.57 AUD
Perte consécutive maximale: -4 588.78 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.03 × 31
ICMarkets-Live22
0.22 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live
0.25 × 8
ICMarkets-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 47
ICMarketsSC-Live17
0.30 × 10
ICMarkets-Live18
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.55 × 22
ICMarketsSC-Live27
0.60 × 15
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 98
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 60
ICMarketsSC-Live14
0.83 × 93
ICMarketsSC-Live32
0.83 × 276
84 plus...
Monitoring account for Wirama Rush EA
Aucun avis
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.16 05:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.13 07:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.05 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.04 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.25 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 17:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.10 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mini Wirama Rush
30 USD par mois
481%
0
0
USD
14K
AUD
149
100%
1 034
73%
73%
0.74
-1.93
AUD
63%
1:500
