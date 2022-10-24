- Büyüme
İşlemler:
5 325
Kârla kapanan işlemler:
4 331 (81.33%)
Zararla kapanan işlemler:
994 (18.67%)
En iyi işlem:
436.00 AUD
En kötü işlem:
-199.57 AUD
Brüt kâr:
31 014.31 AUD (769 689 pips)
Brüt zarar:
-13 202.99 AUD (373 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (133.98 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 275.82 AUD (22)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
75.34%
Maks. mevduat yükü:
3.56%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.19
Alış işlemleri:
2 536 (47.62%)
Satış işlemleri:
2 789 (52.38%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
3.34 AUD
Ortalama kâr:
7.16 AUD
Ortalama zarar:
-13.28 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 100.12 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 100.12 AUD (20)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
1 100.12 AUD (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.42% (1 100.12 AUD)
Varlığa göre:
15.72% (5 006.81 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2374
|EURJPY
|1613
|EURGBP
|511
|EURCHF
|327
|EURNZD
|234
|EURCAD
|144
|EURAUD
|122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4.7K
|EURJPY
|4.5K
|EURGBP
|2.2K
|EURCHF
|375
|EURNZD
|868
|EURCAD
|820
|EURAUD
|56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|178K
|EURJPY
|124K
|EURGBP
|39K
|EURCHF
|20K
|EURNZD
|15K
|EURCAD
|23K
|EURAUD
|3.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +436.00 AUD
En kötü işlem: -200 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +133.98 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 100.12 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trades just EUR currency pairs using 8 different bots to look for reversal movements. Each bot has different settings.
The minimum investment is $15,000. We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.
For further details head to securefxtrader.com
Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader
İnceleme yok
