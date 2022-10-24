SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kosciuszko by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Kosciuszko by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 inceleme
Güvenilirlik
155 hafta
2 / 11K USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 80%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 325
Kârla kapanan işlemler:
4 331 (81.33%)
Zararla kapanan işlemler:
994 (18.67%)
En iyi işlem:
436.00 AUD
En kötü işlem:
-199.57 AUD
Brüt kâr:
31 014.31 AUD (769 689 pips)
Brüt zarar:
-13 202.99 AUD (373 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (133.98 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 275.82 AUD (22)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
75.34%
Maks. mevduat yükü:
3.56%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.19
Alış işlemleri:
2 536 (47.62%)
Satış işlemleri:
2 789 (52.38%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
3.34 AUD
Ortalama kâr:
7.16 AUD
Ortalama zarar:
-13.28 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 100.12 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 100.12 AUD (20)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
1 100.12 AUD (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.42% (1 100.12 AUD)
Varlığa göre:
15.72% (5 006.81 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2374
EURJPY 1613
EURGBP 511
EURCHF 327
EURNZD 234
EURCAD 144
EURAUD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.7K
EURJPY 4.5K
EURGBP 2.2K
EURCHF 375
EURNZD 868
EURCAD 820
EURAUD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 178K
EURJPY 124K
EURGBP 39K
EURCHF 20K
EURNZD 15K
EURCAD 23K
EURAUD 3.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +436.00 AUD
En kötü işlem: -200 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +133.98 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 100.12 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
1.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
1.82 × 142
ECMarkets-Live04
2.65 × 86
XMGlobal-Real 6
10.15 × 13
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Trades just EUR currency pairs using 8 different bots to look for reversal movements.  Each bot has different settings.

The minimum investment is $15,000.  We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.

For further details head to securefxtrader.com

Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader 
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR

Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader


İnceleme yok
2025.04.21 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 17:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 09:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.19 21:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.26 17:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.12.22 20:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.10.26 10:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2022.10.24 22:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2022.10.24 22:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kosciuszko by SecureFX Trader
Ayda 35 USD
80%
2
11K
USD
17K
AUD
154
100%
5 325
81%
75%
2.34
3.34
AUD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.