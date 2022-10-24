SignauxSections
SecureFX Trader

Kosciuszko by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 avis
Fiabilité
154 semaines
2 / 11K USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2022 80%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 321
Bénéfice trades:
4 328 (81.33%)
Perte trades:
993 (18.66%)
Meilleure transaction:
436.00 AUD
Pire transaction:
-199.57 AUD
Bénéfice brut:
31 011.01 AUD (769 436 pips)
Perte brute:
-13 202.08 AUD (372 947 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (133.98 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 275.82 AUD (22)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
75.34%
Charge de dépôt maximale:
3.56%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.19
Longs trades:
2 535 (47.64%)
Courts trades:
2 786 (52.36%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
3.35 AUD
Bénéfice moyen:
7.17 AUD
Perte moyenne:
-13.30 AUD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 100.12 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 100.12 AUD (20)
Croissance mensuelle:
0.56%
Prévision annuelle:
6.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
1 100.12 AUD (2.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.42% (1 100.12 AUD)
Par fonds propres:
15.72% (5 006.81 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2371
EURJPY 1612
EURGBP 511
EURCHF 327
EURNZD 234
EURCAD 144
EURAUD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 4.7K
EURJPY 4.5K
EURGBP 2.2K
EURCHF 375
EURNZD 868
EURCAD 820
EURAUD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 178K
EURJPY 124K
EURGBP 39K
EURCHF 20K
EURNZD 15K
EURCAD 23K
EURAUD 3.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +436.00 AUD
Pire transaction: -200 AUD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +133.98 AUD
Perte consécutive maximale: -1 100.12 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
1.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
1.83 × 142
ECMarkets-Live04
2.81 × 78
XMGlobal-Real 6
10.15 × 13
Trades just EUR currency pairs using 8 different bots to look for reversal movements.  Each bot has different settings.

The minimum investment is $15,000.  We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.

For further details head to securefxtrader.com

Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader 
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR

Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader


Aucun avis
2025.04.21 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 17:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 09:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 05:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.19 21:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.26 17:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.12.22 20:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.10.26 10:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2022.10.24 22:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2022.10.24 22:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
