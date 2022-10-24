SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Cradle by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Cradle by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 inceleme
Güvenilirlik
177 hafta
1 / 14K USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 100%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 236
Kârla kapanan işlemler:
2 976 (70.25%)
Zararla kapanan işlemler:
1 260 (29.75%)
En iyi işlem:
499.68 AUD
En kötü işlem:
-154.72 AUD
Brüt kâr:
31 485.42 AUD (694 120 pips)
Brüt zarar:
-11 321.37 AUD (356 021 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (82.64 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
786.22 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
85.24%
Maks. mevduat yükü:
6.43%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
40.94
Alış işlemleri:
2 004 (47.31%)
Satış işlemleri:
2 232 (52.69%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
4.76 AUD
Ortalama kâr:
10.58 AUD
Ortalama zarar:
-8.99 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-113.53 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-492.54 AUD (5)
Aylık büyüme:
2.25%
Yıllık tahmin:
27.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
492.54 AUD (1.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.07% (170.54 AUD)
Varlığa göre:
18.14% (3 708.55 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1642
NZDCAD 1480
AUDNZD 1114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5.1K
NZDCAD 5.6K
AUDNZD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 155K
NZDCAD 118K
AUDNZD 68K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +499.68 AUD
En kötü işlem: -155 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +82.64 AUD
Maksimum ardışık zarar: -113.53 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.63 × 24
ICMarketsSC-Live26
0.85 × 333
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Custom bots scanning for strong reversal movements on AUDCAD and NZDCAD.  4 bots used to pick these movements and trade independent to each other.

The minimum investment is $15,000.  We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.

For further details head to securefxtrader.com

Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader 
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR

Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader


İnceleme yok
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.08 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.18 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.26 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cradle by SecureFX Trader
Ayda 35 USD
100%
1
14K
USD
21K
AUD
177
99%
4 236
70%
85%
2.78
4.76
AUD
18%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.