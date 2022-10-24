SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Cradle by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Cradle by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 recensioni
Affidabilità
176 settimane
1 / 14K USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2022 99%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 226
Profit Trade:
2 968 (70.23%)
Loss Trade:
1 258 (29.77%)
Best Trade:
499.68 AUD
Worst Trade:
-154.72 AUD
Profitto lordo:
31 393.43 AUD (692 143 pips)
Perdita lorda:
-11 313.14 AUD (355 286 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (82.64 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
786.22 AUD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
85.24%
Massimo carico di deposito:
6.43%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
40.77
Long Trade:
1 996 (47.23%)
Short Trade:
2 230 (52.77%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
4.75 AUD
Profitto medio:
10.58 AUD
Perdita media:
-8.99 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-113.53 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-492.54 AUD (5)
Crescita mensile:
1.88%
Previsione annuale:
22.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
492.54 AUD (1.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.07% (170.54 AUD)
Per equità:
18.14% (3 708.55 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1639
NZDCAD 1473
AUDNZD 1114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5.1K
NZDCAD 5.6K
AUDNZD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 154K
NZDCAD 117K
AUDNZD 68K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +499.68 AUD
Worst Trade: -155 AUD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +82.64 AUD
Massima perdita consecutiva: -113.53 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.63 × 24
ICMarketsSC-Live26
0.85 × 333
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
Custom bots scanning for strong reversal movements on AUDCAD and NZDCAD.  4 bots used to pick these movements and trade independent to each other.

The minimum investment is $15,000.  We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.

For further details head to securefxtrader.com

Non ci sono recensioni
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.08 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.18 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.26 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
