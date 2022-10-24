SignauxSections
SecureFX Trader

Cradle by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 avis
Fiabilité
176 semaines
1 / 14K USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2022 99%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 223
Bénéfice trades:
2 966 (70.23%)
Perte trades:
1 257 (29.77%)
Meilleure transaction:
499.68 AUD
Pire transaction:
-154.72 AUD
Bénéfice brut:
31 387.84 AUD (691 870 pips)
Perte brute:
-11 310.38 AUD (355 041 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (82.64 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
786.22 AUD (5)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
85.24%
Charge de dépôt maximale:
6.43%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
40.76
Longs trades:
1 993 (47.19%)
Courts trades:
2 230 (52.81%)
Facteur de profit:
2.78
Rendement attendu:
4.75 AUD
Bénéfice moyen:
10.58 AUD
Perte moyenne:
-9.00 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-113.53 AUD)
Perte consécutive maximale:
-492.54 AUD (5)
Croissance mensuelle:
1.88%
Prévision annuelle:
22.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
492.54 AUD (1.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.07% (170.54 AUD)
Par fonds propres:
18.14% (3 708.55 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1636
NZDCAD 1473
AUDNZD 1114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 5.1K
NZDCAD 5.6K
AUDNZD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 154K
NZDCAD 117K
AUDNZD 68K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +499.68 AUD
Pire transaction: -155 AUD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +82.64 AUD
Perte consécutive maximale: -113.53 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.63 × 24
ICMarketsSC-Live26
0.85 × 333
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
Custom bots scanning for strong reversal movements on AUDCAD and NZDCAD.  4 bots used to pick these movements and trade independent to each other.

The minimum investment is $15,000.  We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.

For further details head to securefxtrader.com

Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader 
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR

Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader


Aucun avis
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.08 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.18 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.26 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
