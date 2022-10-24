- Croissance
Trades:
4 223
Bénéfice trades:
2 966 (70.23%)
Perte trades:
1 257 (29.77%)
Meilleure transaction:
499.68 AUD
Pire transaction:
-154.72 AUD
Bénéfice brut:
31 387.84 AUD (691 870 pips)
Perte brute:
-11 310.38 AUD (355 041 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (82.64 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
786.22 AUD (5)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
85.24%
Charge de dépôt maximale:
6.43%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
40.76
Longs trades:
1 993 (47.19%)
Courts trades:
2 230 (52.81%)
Facteur de profit:
2.78
Rendement attendu:
4.75 AUD
Bénéfice moyen:
10.58 AUD
Perte moyenne:
-9.00 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-113.53 AUD)
Perte consécutive maximale:
-492.54 AUD (5)
Croissance mensuelle:
1.88%
Prévision annuelle:
22.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
492.54 AUD (1.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.07% (170.54 AUD)
Par fonds propres:
18.14% (3 708.55 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1636
|NZDCAD
|1473
|AUDNZD
|1114
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|5.1K
|NZDCAD
|5.6K
|AUDNZD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|154K
|NZDCAD
|117K
|AUDNZD
|68K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +499.68 AUD
Pire transaction: -155 AUD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +82.64 AUD
Perte consécutive maximale: -113.53 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.63 × 24
|
ICMarketsSC-Live26
|0.85 × 333
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 137
Custom bots scanning for strong reversal movements on AUDCAD and NZDCAD. 4 bots used to pick these movements and trade independent to each other.
The minimum investment is $15,000. We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.
For further details head to securefxtrader.com
Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader
