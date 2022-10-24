SinyallerBölümler
SecureFX Trader

Black Mountain by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 inceleme
Güvenilirlik
155 hafta
1 / 4.8K USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 99%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 839
Kârla kapanan işlemler:
1 366 (74.27%)
Zararla kapanan işlemler:
473 (25.72%)
En iyi işlem:
169.96 AUD
En kötü işlem:
-74.88 AUD
Brüt kâr:
6 715.99 AUD (255 380 pips)
Brüt zarar:
-3 222.40 AUD (143 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (182.11 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
192.84 AUD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
63.98%
Maks. mevduat yükü:
7.79%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.37
Alış işlemleri:
844 (45.89%)
Satış işlemleri:
995 (54.11%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
1.90 AUD
Ortalama kâr:
4.92 AUD
Ortalama zarar:
-6.81 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-185.42 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-185.42 AUD (6)
Aylık büyüme:
2.83%
Yıllık tahmin:
34.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.41 AUD
Maksimum:
190.19 AUD (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.43% (170.47 AUD)
Varlığa göre:
20.18% (1 385.65 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 935
AUDCAD 904
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 42K
AUDCAD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +169.96 AUD
En kötü işlem: -75 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +182.11 AUD
Maksimum ardışık zarar: -185.42 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.63 × 24
ICMarketsSC-Live26
0.85 × 333
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
2 Bot trading two pairs AUDCAD and NZDCAD.  One looking for reversals and the other pullbacks.

The minimum investment is $3,500.  We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.

For further details head to securefxtrader.com

Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader 
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR

Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader


İnceleme yok
2025.06.03 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 14:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.02 20:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 04:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.08 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.18 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.27 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.21 06:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.06 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
