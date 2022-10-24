- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 839
Kârla kapanan işlemler:
1 366 (74.27%)
Zararla kapanan işlemler:
473 (25.72%)
En iyi işlem:
169.96 AUD
En kötü işlem:
-74.88 AUD
Brüt kâr:
6 715.99 AUD (255 380 pips)
Brüt zarar:
-3 222.40 AUD (143 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (182.11 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
192.84 AUD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
63.98%
Maks. mevduat yükü:
7.79%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.37
Alış işlemleri:
844 (45.89%)
Satış işlemleri:
995 (54.11%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
1.90 AUD
Ortalama kâr:
4.92 AUD
Ortalama zarar:
-6.81 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-185.42 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-185.42 AUD (6)
Aylık büyüme:
2.83%
Yıllık tahmin:
34.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.41 AUD
Maksimum:
190.19 AUD (3.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.43% (170.47 AUD)
Varlığa göre:
20.18% (1 385.65 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|935
|AUDCAD
|904
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|42K
|AUDCAD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.96 AUD
En kötü işlem: -75 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +182.11 AUD
Maksimum ardışık zarar: -185.42 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
2 Bot trading two pairs AUDCAD and NZDCAD. One looking for reversals and the other pullbacks.
The minimum investment is $3,500. We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.
For further details head to securefxtrader.com
Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
99%
1
4.8K
USD
USD
7K
AUD
AUD
155
99%
1 839
74%
64%
2.08
1.90
AUD
AUD
20%
1:500