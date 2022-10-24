SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Black Mountain by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Black Mountain by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 avis
Fiabilité
154 semaines
1 / 4.8K USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2022 98%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 831
Bénéfice trades:
1 360 (74.27%)
Perte trades:
471 (25.72%)
Meilleure transaction:
169.96 AUD
Pire transaction:
-74.88 AUD
Bénéfice brut:
6 684.45 AUD (253 941 pips)
Perte brute:
-3 215.76 AUD (142 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (182.11 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
192.84 AUD (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
63.98%
Charge de dépôt maximale:
7.79%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
18.24
Longs trades:
837 (45.71%)
Courts trades:
994 (54.29%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
1.89 AUD
Bénéfice moyen:
4.92 AUD
Perte moyenne:
-6.83 AUD
Pertes consécutives maximales:
6 (-185.42 AUD)
Perte consécutive maximale:
-185.42 AUD (6)
Croissance mensuelle:
2.50%
Prévision annuelle:
30.96%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.41 AUD
Maximal:
190.19 AUD (3.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.43% (170.47 AUD)
Par fonds propres:
20.18% (1 385.65 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 929
AUDCAD 902
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 42K
AUDCAD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +169.96 AUD
Pire transaction: -75 AUD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +182.11 AUD
Perte consécutive maximale: -185.42 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.63 × 24
ICMarketsSC-Live26
0.85 × 333
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

2 Bot trading two pairs AUDCAD and NZDCAD.  One looking for reversals and the other pullbacks.

The minimum investment is $3,500.  We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.

For further details head to securefxtrader.com

Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader 
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR

Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader


Aucun avis
2025.06.03 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 14:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.02 20:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 04:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.08 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.18 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.27 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.21 06:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.06 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Black Mountain by SecureFX Trader
35 USD par mois
98%
1
4.8K
USD
7K
AUD
154
99%
1 831
74%
64%
2.07
1.89
AUD
20%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.