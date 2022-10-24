- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 831
Profit Trade:
1 360 (74.27%)
Loss Trade:
471 (25.72%)
Best Trade:
169.96 AUD
Worst Trade:
-74.88 AUD
Profitto lordo:
6 684.45 AUD (253 941 pips)
Perdita lorda:
-3 215.76 AUD (142 459 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (182.11 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
192.84 AUD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
63.98%
Massimo carico di deposito:
7.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.24
Long Trade:
837 (45.71%)
Short Trade:
994 (54.29%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
1.89 AUD
Profitto medio:
4.92 AUD
Perdita media:
-6.83 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-185.42 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-185.42 AUD (6)
Crescita mensile:
2.50%
Previsione annuale:
30.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.41 AUD
Massimale:
190.19 AUD (3.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.43% (170.47 AUD)
Per equità:
20.18% (1 385.65 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|929
|AUDCAD
|902
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|42K
|AUDCAD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.96 AUD
Worst Trade: -75 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +182.11 AUD
Massima perdita consecutiva: -185.42 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.63 × 24
|
ICMarketsSC-Live26
|0.85 × 333
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 137
2 Bot trading two pairs AUDCAD and NZDCAD. One looking for reversals and the other pullbacks.
The minimum investment is $3,500. We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.
For further details head to securefxtrader.com
Find below a list of all our strategies:
Cradle by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Cradle HR MT5 SecureFX Trader
Cradle SR MT5 Secure FX Trader
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
98%
1
4.8K
USD
USD
7K
AUD
AUD
154
99%
1 831
74%
64%
2.07
1.89
AUD
AUD
20%
1:500