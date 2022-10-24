SegnaliSezioni
SecureFX Trader

Black Mountain by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 recensioni
Affidabilità
154 settimane
1 / 4.8K USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2022 98%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 831
Profit Trade:
1 360 (74.27%)
Loss Trade:
471 (25.72%)
Best Trade:
169.96 AUD
Worst Trade:
-74.88 AUD
Profitto lordo:
6 684.45 AUD (253 941 pips)
Perdita lorda:
-3 215.76 AUD (142 459 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (182.11 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
192.84 AUD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
63.98%
Massimo carico di deposito:
7.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.24
Long Trade:
837 (45.71%)
Short Trade:
994 (54.29%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
1.89 AUD
Profitto medio:
4.92 AUD
Perdita media:
-6.83 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-185.42 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-185.42 AUD (6)
Crescita mensile:
2.50%
Previsione annuale:
30.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.41 AUD
Massimale:
190.19 AUD (3.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.43% (170.47 AUD)
Per equità:
20.18% (1 385.65 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 929
AUDCAD 902
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 42K
AUDCAD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +169.96 AUD
Worst Trade: -75 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +182.11 AUD
Massima perdita consecutiva: -185.42 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.63 × 24
ICMarketsSC-Live26
0.85 × 333
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
2 Bot trading two pairs AUDCAD and NZDCAD.  One looking for reversals and the other pullbacks.

The minimum investment is $3,500.  We target a return of 20% to 25% each year whilst controlling the risks around this.

For further details head to securefxtrader.com

2025.06.03 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 14:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.02 20:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 04:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.08 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.18 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.27 02:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.21 06:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.06 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.