Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 46147709

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
158 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 321%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 536
Kârla kapanan işlemler:
1 203 (78.32%)
Zararla kapanan işlemler:
333 (21.68%)
En iyi işlem:
882.91 USD
En kötü işlem:
-308.06 USD
Brüt kâr:
35 551.77 USD (253 920 pips)
Brüt zarar:
-12 230.41 USD (145 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (253.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 158.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
98.66%
Maks. mevduat yükü:
46.67%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
25.35
Alış işlemleri:
795 (51.76%)
Satış işlemleri:
741 (48.24%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
15.18 USD
Ortalama kâr:
29.55 USD
Ortalama zarar:
-36.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-827.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-854.45 USD (6)
Aylık büyüme:
5.00%
Yıllık tahmin:
60.65%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.22 USD
Maksimum:
919.89 USD (5.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.37% (854.45 USD)
Varlığa göre:
74.59% (524.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 1529
EURUSDmicro 5
EURDKKmicro 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 23K
EURUSDmicro 27
EURDKKmicro -4
BTCUSD 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 91K
EURUSDmicro -613
EURDKKmicro -405
BTCUSD 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +882.91 USD
En kötü işlem: -308 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +253.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -827.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 07:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 16:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 15:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 05:32
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.28 16:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 04:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.03 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS lazyPRO 46147709
Ayda 30 USD
321%
0
0
USD
10K
USD
158
84%
1 536
78%
99%
2.90
15.18
USD
75%
1:500
Kopyala

