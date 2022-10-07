- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 536
Kârla kapanan işlemler:
1 203 (78.32%)
Zararla kapanan işlemler:
333 (21.68%)
En iyi işlem:
882.91 USD
En kötü işlem:
-308.06 USD
Brüt kâr:
35 551.77 USD (253 920 pips)
Brüt zarar:
-12 230.41 USD (145 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (253.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 158.17 USD (13)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
98.66%
Maks. mevduat yükü:
46.67%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
25.35
Alış işlemleri:
795 (51.76%)
Satış işlemleri:
741 (48.24%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
15.18 USD
Ortalama kâr:
29.55 USD
Ortalama zarar:
-36.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-827.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-854.45 USD (6)
Aylık büyüme:
5.00%
Yıllık tahmin:
60.65%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.22 USD
Maksimum:
919.89 USD (5.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.37% (854.45 USD)
Varlığa göre:
74.59% (524.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1529
|EURUSDmicro
|5
|EURDKKmicro
|1
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDmicro
|23K
|EURUSDmicro
|27
|EURDKKmicro
|-4
|BTCUSD
|2
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDmicro
|91K
|EURUSDmicro
|-613
|EURDKKmicro
|-405
|BTCUSD
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +882.91 USD
En kötü işlem: -308 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +253.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -827.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
321%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
158
84%
1 536
78%
99%
2.90
15.18
USD
USD
75%
1:500