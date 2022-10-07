SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NS lazyPRO 46147709
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 46147709

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
158 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 319%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 531
Bénéfice trades:
1 200 (78.38%)
Perte trades:
331 (21.62%)
Meilleure transaction:
882.91 USD
Pire transaction:
-308.06 USD
Bénéfice brut:
35 457.45 USD (253 211 pips)
Perte brute:
-12 193.53 USD (144 805 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (253.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 158.17 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
98.66%
Charge de dépôt maximale:
46.67%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
25.29
Longs trades:
790 (51.60%)
Courts trades:
741 (48.40%)
Facteur de profit:
2.91
Rendement attendu:
15.20 USD
Bénéfice moyen:
29.55 USD
Perte moyenne:
-36.84 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-827.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-854.45 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.41%
Prévision annuelle:
54.27%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.22 USD
Maximal:
919.89 USD (5.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.37% (854.45 USD)
Par fonds propres:
74.59% (524.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDmicro 1524
EURUSDmicro 5
EURDKKmicro 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 23K
EURUSDmicro 27
EURDKKmicro -4
BTCUSD 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 91K
EURUSDmicro -613
EURDKKmicro -405
BTCUSD 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +882.91 USD
Pire transaction: -308 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +253.85 USD
Perte consécutive maximale: -827.67 USD

