- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 531
Profit Trade:
1 200 (78.38%)
Loss Trade:
331 (21.62%)
Best Trade:
882.91 USD
Worst Trade:
-308.06 USD
Profitto lordo:
35 457.45 USD (253 211 pips)
Perdita lorda:
-12 193.53 USD (144 805 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (253.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 158.17 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
98.66%
Massimo carico di deposito:
46.67%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
25.29
Long Trade:
790 (51.60%)
Short Trade:
741 (48.40%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
15.20 USD
Profitto medio:
29.55 USD
Perdita media:
-36.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-827.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-854.45 USD (6)
Crescita mensile:
4.41%
Previsione annuale:
54.27%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.22 USD
Massimale:
919.89 USD (5.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.37% (854.45 USD)
Per equità:
74.59% (524.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1524
|EURUSDmicro
|5
|EURDKKmicro
|1
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|23K
|EURUSDmicro
|27
|EURDKKmicro
|-4
|BTCUSD
|2
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|91K
|EURUSDmicro
|-613
|EURDKKmicro
|-405
|BTCUSD
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +882.91 USD
Worst Trade: -308 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +253.85 USD
Massima perdita consecutiva: -827.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
319%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
158
84%
1 531
78%
99%
2.90
15.20
USD
USD
75%
1:500