Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 46147709

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
158 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 319%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 531
Profit Trade:
1 200 (78.38%)
Loss Trade:
331 (21.62%)
Best Trade:
882.91 USD
Worst Trade:
-308.06 USD
Profitto lordo:
35 457.45 USD (253 211 pips)
Perdita lorda:
-12 193.53 USD (144 805 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (253.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 158.17 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
98.66%
Massimo carico di deposito:
46.67%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
25.29
Long Trade:
790 (51.60%)
Short Trade:
741 (48.40%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
15.20 USD
Profitto medio:
29.55 USD
Perdita media:
-36.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-827.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-854.45 USD (6)
Crescita mensile:
4.41%
Previsione annuale:
54.27%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.22 USD
Massimale:
919.89 USD (5.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.37% (854.45 USD)
Per equità:
74.59% (524.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 1524
EURUSDmicro 5
EURDKKmicro 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 23K
EURUSDmicro 27
EURDKKmicro -4
BTCUSD 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 91K
EURUSDmicro -613
EURDKKmicro -405
BTCUSD 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +882.91 USD
Worst Trade: -308 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +253.85 USD
Massima perdita consecutiva: -827.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 07:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 16:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 15:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 05:32
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.28 16:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 04:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.03 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
