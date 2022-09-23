SinyallerBölümler
büyüme başlangıcı: 2022 482%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 610
Kârla kapanan işlemler:
1 005 (62.42%)
Zararla kapanan işlemler:
605 (37.58%)
En iyi işlem:
215.65 EUR
En kötü işlem:
-184.69 EUR
Brüt kâr:
11 074.57 EUR (4 348 136 pips)
Brüt zarar:
-10 804.11 EUR (6 198 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (93.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
659.45 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
99.23%
Maks. mevduat yükü:
48.78%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
881 (54.72%)
Satış işlemleri:
729 (45.28%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.17 EUR
Ortalama kâr:
11.02 EUR
Ortalama zarar:
-17.86 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-393.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-510.78 EUR (8)
Aylık büyüme:
-0.16%
Yıllık tahmin:
-1.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
779.52 EUR
Maksimum:
1 995.82 EUR (140.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.21% (486.03 EUR)
Varlığa göre:
50.41% (110.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 297
AUDCAD 219
USDJPY 151
AUDNZD 146
GBPCHF 144
NZDCAD 140
EURUSD 80
NZDUSD 77
BTCUSD 76
GBPJPY 67
ETHUSD 43
USDCAD 37
GBPUSD 36
EURJPY 29
AUDJPY 27
XAUUSD 15
USDCHF 11
EURCAD 8
AUDUSD 5
EURAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 524
AUDCAD -42
USDJPY -278
AUDNZD 151
GBPCHF 130
NZDCAD 234
EURUSD 102
NZDUSD 14
BTCUSD -1.3K
GBPJPY -273
ETHUSD 802
USDCAD 22
GBPUSD 139
EURJPY 98
AUDJPY -163
XAUUSD -252
USDCHF 252
EURCAD 4
AUDUSD 115
EURAUD 57
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 1.9K
AUDCAD 8.2K
USDJPY -7.5K
AUDNZD -384
GBPCHF 5.5K
NZDCAD 17K
EURUSD 3.4K
NZDUSD 1.8K
BTCUSD -2M
GBPJPY -13K
ETHUSD 98K
USDCAD 3.2K
GBPUSD -300
EURJPY 89
AUDJPY -3.2K
XAUUSD -13K
USDCHF 650
EURCAD -321
AUDUSD 384
EURAUD 734
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +215.65 EUR
En kötü işlem: -185 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +93.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -393.22 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
E8Funding-Demo
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.29 × 31
ICMarketsSC-Live15
0.37 × 19
ICMarketsSC-Live19
0.44 × 771
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 760
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 807
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1382
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9713
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3857
ICMarketsSC-Live05
0.55 × 44
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
Tickmill-Live02
0.65 × 178
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarkets-Live15
0.67 × 60
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.74 × 150
ICMarketsSC-Live20
0.74 × 572
161 daha fazla...
All my robots working together on a dedicated VPS. // For sell in a pack.

SL and TP are always used. No martingale or dangerous strategies. Sometimes manual intervention will be required. Profitable robots will be added and less profitable robots will be removed.

---------------------------------------

7 Day scalper bots

2 Breakout bots

1 News bot

1 Portfolio bot (Multi-strategy for forex)

1 Crypto bot

1 Crypto signal



2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.16 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.08 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 07:58
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 05:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 04:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 08:36
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.18% of days out of 694 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 12:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 11:14
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2024.04.12 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.09 14:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.04 22:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.02 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
