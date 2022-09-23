- Büyüme
İşlemler:
1 610
Kârla kapanan işlemler:
1 005 (62.42%)
Zararla kapanan işlemler:
605 (37.58%)
En iyi işlem:
215.65 EUR
En kötü işlem:
-184.69 EUR
Brüt kâr:
11 074.57 EUR (4 348 136 pips)
Brüt zarar:
-10 804.11 EUR (6 198 089 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (93.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
659.45 EUR (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
99.23%
Maks. mevduat yükü:
48.78%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
881 (54.72%)
Satış işlemleri:
729 (45.28%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.17 EUR
Ortalama kâr:
11.02 EUR
Ortalama zarar:
-17.86 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-393.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-510.78 EUR (8)
Aylık büyüme:
-0.16%
Yıllık tahmin:
-1.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
779.52 EUR
Maksimum:
1 995.82 EUR (140.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.21% (486.03 EUR)
Varlığa göre:
50.41% (110.13 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|297
|AUDCAD
|219
|USDJPY
|151
|AUDNZD
|146
|GBPCHF
|144
|NZDCAD
|140
|EURUSD
|80
|NZDUSD
|77
|BTCUSD
|76
|GBPJPY
|67
|ETHUSD
|43
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|36
|EURJPY
|29
|AUDJPY
|27
|XAUUSD
|15
|USDCHF
|11
|EURCAD
|8
|AUDUSD
|5
|EURAUD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|524
|AUDCAD
|-42
|USDJPY
|-278
|AUDNZD
|151
|GBPCHF
|130
|NZDCAD
|234
|EURUSD
|102
|NZDUSD
|14
|BTCUSD
|-1.3K
|GBPJPY
|-273
|ETHUSD
|802
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|139
|EURJPY
|98
|AUDJPY
|-163
|XAUUSD
|-252
|USDCHF
|252
|EURCAD
|4
|AUDUSD
|115
|EURAUD
|57
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|1.9K
|AUDCAD
|8.2K
|USDJPY
|-7.5K
|AUDNZD
|-384
|GBPCHF
|5.5K
|NZDCAD
|17K
|EURUSD
|3.4K
|NZDUSD
|1.8K
|BTCUSD
|-2M
|GBPJPY
|-13K
|ETHUSD
|98K
|USDCAD
|3.2K
|GBPUSD
|-300
|EURJPY
|89
|AUDJPY
|-3.2K
|XAUUSD
|-13K
|USDCHF
|650
|EURCAD
|-321
|AUDUSD
|384
|EURAUD
|734
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +215.65 EUR
En kötü işlem: -185 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +93.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -393.22 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
All my robots working together on a dedicated VPS. // For sell in a pack.
SL and TP are always used. No martingale or dangerous strategies. Sometimes manual intervention will be required. Profitable robots will be added and less profitable robots will be removed.
---------------------------------------
7 Day scalper bots
2 Breakout bots
1 News bot
1 Portfolio bot (Multi-strategy for forex)
1 Crypto bot
1 Crypto signal
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
482%
0
0
USD
USD
16K
EUR
EUR
158
99%
1 610
62%
99%
1.02
0.17
EUR
EUR
50%
1:500