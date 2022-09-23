SegnaliSezioni
Rodrigo Arana Garcia

GlobalX Multistrategies

Rodrigo Arana Garcia
0 recensioni
Affidabilità
157 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 477%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 589
Profit Trade:
993 (62.49%)
Loss Trade:
596 (37.51%)
Best Trade:
215.65 EUR
Worst Trade:
-184.69 EUR
Profitto lordo:
10 698.26 EUR (4 344 361 pips)
Perdita lorda:
-10 568.61 EUR (6 187 011 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (93.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
659.45 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
99.23%
Massimo carico di deposito:
48.78%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
867 (54.56%)
Short Trade:
722 (45.44%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
10.77 EUR
Perdita media:
-17.73 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-393.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-510.78 EUR (8)
Crescita mensile:
-1.73%
Previsione annuale:
-21.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
779.52 EUR
Massimale:
1 995.82 EUR (140.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.21% (486.03 EUR)
Per equità:
50.41% (110.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 297
AUDCAD 217
AUDNZD 146
USDJPY 146
GBPCHF 144
NZDCAD 140
NZDUSD 77
EURUSD 76
BTCUSD 76
GBPJPY 66
ETHUSD 40
USDCAD 37
GBPUSD 36
EURJPY 26
AUDJPY 24
XAUUSD 15
USDCHF 11
EURCAD 8
AUDUSD 5
EURAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 524
AUDCAD -71
AUDNZD 151
USDJPY -359
GBPCHF 130
NZDCAD 234
NZDUSD 14
EURUSD 61
BTCUSD -1.3K
GBPJPY -278
ETHUSD 994
USDCAD 22
GBPUSD 139
EURJPY -114
AUDJPY -148
XAUUSD -252
USDCHF 252
EURCAD 4
AUDUSD 115
EURAUD 57
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 1.9K
AUDCAD 7.5K
AUDNZD -384
USDJPY -8.6K
GBPCHF 5.5K
NZDCAD 17K
NZDUSD 1.8K
EURUSD 3.1K
BTCUSD -2M
GBPJPY -13K
ETHUSD 108K
USDCAD 3.2K
GBPUSD -300
EURJPY -747
AUDJPY -3K
XAUUSD -13K
USDCHF 650
EURCAD -321
AUDUSD 384
EURAUD 734
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +215.65 EUR
Worst Trade: -185 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +93.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -393.22 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.21 × 19
ICMarketsEU-Live18
0.29 × 31
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 771
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 760
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 807
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1382
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9713
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3857
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
Tickmill-Live02
0.65 × 178
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
ICMarkets-Live15
0.67 × 60
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.74 × 150
ICMarketsSC-Live20
0.74 × 572
160 più
All my robots working together on a dedicated VPS. // For sell in a pack.

SL and TP are always used. No martingale or dangerous strategies. Sometimes manual intervention will be required. Profitable robots will be added and less profitable robots will be removed.

---------------------------------------

7 Day scalper bots

2 Breakout bots

1 News bot

1 Portfolio bot (Multi-strategy for forex)

1 Crypto bot

1 Crypto signal



Non ci sono recensioni
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.16 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.08 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 07:58
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 05:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 04:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 08:36
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.18% of days out of 694 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 12:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 11:14
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2024.04.12 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.09 14:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.04 22:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.02 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GlobalX Multistrategies
30USD al mese
477%
0
0
USD
16K
EUR
157
99%
1 589
62%
99%
1.01
0.08
EUR
50%
1:500
Copia

