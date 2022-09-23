- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 589
Profit Trade:
993 (62.49%)
Loss Trade:
596 (37.51%)
Best Trade:
215.65 EUR
Worst Trade:
-184.69 EUR
Profitto lordo:
10 698.26 EUR (4 344 361 pips)
Perdita lorda:
-10 568.61 EUR (6 187 011 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (93.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
659.45 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
99.23%
Massimo carico di deposito:
48.78%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
867 (54.56%)
Short Trade:
722 (45.44%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
10.77 EUR
Perdita media:
-17.73 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-393.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-510.78 EUR (8)
Crescita mensile:
-1.73%
Previsione annuale:
-21.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
779.52 EUR
Massimale:
1 995.82 EUR (140.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.21% (486.03 EUR)
Per equità:
50.41% (110.13 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|297
|AUDCAD
|217
|AUDNZD
|146
|USDJPY
|146
|GBPCHF
|144
|NZDCAD
|140
|NZDUSD
|77
|EURUSD
|76
|BTCUSD
|76
|GBPJPY
|66
|ETHUSD
|40
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|36
|EURJPY
|26
|AUDJPY
|24
|XAUUSD
|15
|USDCHF
|11
|EURCAD
|8
|AUDUSD
|5
|EURAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|524
|AUDCAD
|-71
|AUDNZD
|151
|USDJPY
|-359
|GBPCHF
|130
|NZDCAD
|234
|NZDUSD
|14
|EURUSD
|61
|BTCUSD
|-1.3K
|GBPJPY
|-278
|ETHUSD
|994
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|139
|EURJPY
|-114
|AUDJPY
|-148
|XAUUSD
|-252
|USDCHF
|252
|EURCAD
|4
|AUDUSD
|115
|EURAUD
|57
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|1.9K
|AUDCAD
|7.5K
|AUDNZD
|-384
|USDJPY
|-8.6K
|GBPCHF
|5.5K
|NZDCAD
|17K
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|3.1K
|BTCUSD
|-2M
|GBPJPY
|-13K
|ETHUSD
|108K
|USDCAD
|3.2K
|GBPUSD
|-300
|EURJPY
|-747
|AUDJPY
|-3K
|XAUUSD
|-13K
|USDCHF
|650
|EURCAD
|-321
|AUDUSD
|384
|EURAUD
|734
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +215.65 EUR
Worst Trade: -185 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +93.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -393.22 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.21 × 19
|
ICMarketsEU-Live18
|0.29 × 31
|
ICMarketsSC-Live19
|0.45 × 771
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.46 × 760
|
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 807
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1382
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9713
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3857
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 14
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 178
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 60
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 150
|
ICMarketsSC-Live20
|0.74 × 572
All my robots working together on a dedicated VPS. // For sell in a pack.
SL and TP are always used. No martingale or dangerous strategies. Sometimes manual intervention will be required. Profitable robots will be added and less profitable robots will be removed.
---------------------------------------
7 Day scalper bots
2 Breakout bots
1 News bot
1 Portfolio bot (Multi-strategy for forex)
1 Crypto bot
1 Crypto signal
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
477%
0
0
USD
USD
16K
EUR
EUR
157
99%
1 589
62%
99%
1.01
0.08
EUR
EUR
50%
1:500