- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 585
Bénéfice trades:
992 (62.58%)
Perte trades:
593 (37.41%)
Meilleure transaction:
215.65 EUR
Pire transaction:
-184.69 EUR
Bénéfice brut:
10 690.18 EUR (4 344 191 pips)
Perte brute:
-10 526.36 EUR (6 120 162 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (93.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
659.45 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
99.23%
Charge de dépôt maximale:
48.78%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
864 (54.51%)
Courts trades:
721 (45.49%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.10 EUR
Bénéfice moyen:
10.78 EUR
Perte moyenne:
-17.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-393.22 EUR)
Perte consécutive maximale:
-510.78 EUR (8)
Croissance mensuelle:
-1.84%
Prévision annuelle:
-21.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
779.52 EUR
Maximal:
1 995.82 EUR (140.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.21% (486.03 EUR)
Par fonds propres:
50.41% (110.13 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURGBP
|297
|AUDCAD
|216
|AUDNZD
|146
|USDJPY
|146
|GBPCHF
|144
|NZDCAD
|140
|NZDUSD
|77
|EURUSD
|76
|BTCUSD
|75
|GBPJPY
|66
|ETHUSD
|40
|USDCAD
|37
|GBPUSD
|35
|EURJPY
|26
|AUDJPY
|23
|XAUUSD
|15
|USDCHF
|11
|EURCAD
|8
|AUDUSD
|5
|EURAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURGBP
|524
|AUDCAD
|-67
|AUDNZD
|151
|USDJPY
|-359
|GBPCHF
|130
|NZDCAD
|234
|NZDUSD
|14
|EURUSD
|61
|BTCUSD
|-1.3K
|GBPJPY
|-278
|ETHUSD
|994
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|129
|EURJPY
|-114
|AUDJPY
|-136
|XAUUSD
|-252
|USDCHF
|252
|EURCAD
|4
|AUDUSD
|115
|EURAUD
|57
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURGBP
|1.9K
|AUDCAD
|7.6K
|AUDNZD
|-384
|USDJPY
|-8.6K
|GBPCHF
|5.5K
|NZDCAD
|17K
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|3.1K
|BTCUSD
|-1.9M
|GBPJPY
|-13K
|ETHUSD
|108K
|USDCAD
|3.2K
|GBPUSD
|-470
|EURJPY
|-747
|AUDJPY
|-2.7K
|XAUUSD
|-13K
|USDCHF
|650
|EURCAD
|-321
|AUDUSD
|384
|EURAUD
|734
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +215.65 EUR
Pire transaction: -185 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +93.63 EUR
Perte consécutive maximale: -393.22 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.21 × 19
|
ICMarketsEU-Live18
|0.29 × 31
|
ICMarketsSC-Live19
|0.45 × 771
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.46 × 760
|
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 807
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1382
|
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9713
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3857
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 14
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 178
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 60
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live22
|0.74 × 150
|
ICMarketsSC-Live20
|0.74 × 572
160 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
All my robots working together on a dedicated VPS. // For sell in a pack.
SL and TP are always used. No martingale or dangerous strategies. Sometimes manual intervention will be required. Profitable robots will be added and less profitable robots will be removed.
---------------------------------------
7 Day scalper bots
2 Breakout bots
1 News bot
1 Portfolio bot (Multi-strategy for forex)
1 Crypto bot
1 Crypto signal
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
478%
0
0
USD
USD
16K
EUR
EUR
157
99%
1 585
62%
99%
1.01
0.10
EUR
EUR
50%
1:500