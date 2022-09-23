SignauxSections
Rodrigo Arana Garcia

GlobalX Multistrategies

Rodrigo Arana Garcia
0 avis
Fiabilité
157 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 478%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 585
Bénéfice trades:
992 (62.58%)
Perte trades:
593 (37.41%)
Meilleure transaction:
215.65 EUR
Pire transaction:
-184.69 EUR
Bénéfice brut:
10 690.18 EUR (4 344 191 pips)
Perte brute:
-10 526.36 EUR (6 120 162 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (93.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
659.45 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
99.23%
Charge de dépôt maximale:
48.78%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
864 (54.51%)
Courts trades:
721 (45.49%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.10 EUR
Bénéfice moyen:
10.78 EUR
Perte moyenne:
-17.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-393.22 EUR)
Perte consécutive maximale:
-510.78 EUR (8)
Croissance mensuelle:
-1.84%
Prévision annuelle:
-21.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
779.52 EUR
Maximal:
1 995.82 EUR (140.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.21% (486.03 EUR)
Par fonds propres:
50.41% (110.13 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 297
AUDCAD 216
AUDNZD 146
USDJPY 146
GBPCHF 144
NZDCAD 140
NZDUSD 77
EURUSD 76
BTCUSD 75
GBPJPY 66
ETHUSD 40
USDCAD 37
GBPUSD 35
EURJPY 26
AUDJPY 23
XAUUSD 15
USDCHF 11
EURCAD 8
AUDUSD 5
EURAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 524
AUDCAD -67
AUDNZD 151
USDJPY -359
GBPCHF 130
NZDCAD 234
NZDUSD 14
EURUSD 61
BTCUSD -1.3K
GBPJPY -278
ETHUSD 994
USDCAD 22
GBPUSD 129
EURJPY -114
AUDJPY -136
XAUUSD -252
USDCHF 252
EURCAD 4
AUDUSD 115
EURAUD 57
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 1.9K
AUDCAD 7.6K
AUDNZD -384
USDJPY -8.6K
GBPCHF 5.5K
NZDCAD 17K
NZDUSD 1.8K
EURUSD 3.1K
BTCUSD -1.9M
GBPJPY -13K
ETHUSD 108K
USDCAD 3.2K
GBPUSD -470
EURJPY -747
AUDJPY -2.7K
XAUUSD -13K
USDCHF 650
EURCAD -321
AUDUSD 384
EURAUD 734
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +215.65 EUR
Pire transaction: -185 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +93.63 EUR
Perte consécutive maximale: -393.22 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.21 × 19
ICMarketsEU-Live18
0.29 × 31
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 771
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.46 × 760
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 807
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1382
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9713
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3857
TickmillUK-Live03
0.64 × 14
Tickmill-Live02
0.65 × 178
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
ICMarkets-Live15
0.67 × 60
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.74 × 150
ICMarketsSC-Live20
0.74 × 572
160 plus...
All my robots working together on a dedicated VPS. // For sell in a pack.

SL and TP are always used. No martingale or dangerous strategies. Sometimes manual intervention will be required. Profitable robots will be added and less profitable robots will be removed.

---------------------------------------

7 Day scalper bots

2 Breakout bots

1 News bot

1 Portfolio bot (Multi-strategy for forex)

1 Crypto bot

1 Crypto signal



Aucun avis
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 08:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.16 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.08 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 07:58
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 05:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.08 04:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.19 08:36
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.18% of days out of 694 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 12:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.14 11:14
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2024.04.12 08:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.09 14:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.04 22:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.02 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
