Sinyaller / MetaTrader 4 / GiaPhat ICMarkets
Thai Doan Pham

GiaPhat ICMarkets

Thai Doan Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
1 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 750%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32 843
Kârla kapanan işlemler:
25 169 (76.63%)
Zararla kapanan işlemler:
7 674 (23.37%)
En iyi işlem:
363.49 USD
En kötü işlem:
-610.39 USD
Brüt kâr:
66 507.60 USD (3 788 789 pips)
Brüt zarar:
-47 779.75 USD (1 539 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (533.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
858.70 USD (53)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
96.41%
Maks. mevduat yükü:
14.14%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
364
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.13
Alış işlemleri:
16 278 (49.56%)
Satış işlemleri:
16 565 (50.44%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-47.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 367.26 USD (21)
Aylık büyüme:
5.45%
Yıllık tahmin:
66.17%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.24 USD
Maksimum:
3 056.90 USD (20.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.22% (3 053.87 USD)
Varlığa göre:
26.63% (2 832.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 11926
NZDCAD 6994
EURUSD 6783
AUDNZD 4341
AUDUSD 2798
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 3.3K
EURUSD 6K
AUDNZD 1.5K
AUDUSD 2.9K
NZDUSD -30
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 653K
NZDCAD 510K
EURUSD 582K
AUDNZD 273K
AUDUSD 237K
NZDUSD -97
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +363.49 USD
En kötü işlem: -610 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +533.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxView-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Exness-Real21
0.10 × 10
FusionMarkets-Live
0.17 × 12
ICTrading-Live29
0.32 × 77
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 56
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.40 × 15
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
Exness-Real17
0.49 × 192
Pepperstone-Edge01
0.50 × 4
Tickmill-Live10
0.60 × 10
FusionMarkets-Demo
0.63 × 187
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 150
ICMarketsSC-Live02
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.70 × 191
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
ICMarketsSC-Live16
0.94 × 699
RoboForex-ECN-3
1.20 × 30
EverestCM-Platform
1.20 × 5
67 daha fazla...
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.