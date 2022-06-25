- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32 843
Kârla kapanan işlemler:
25 169 (76.63%)
Zararla kapanan işlemler:
7 674 (23.37%)
En iyi işlem:
363.49 USD
En kötü işlem:
-610.39 USD
Brüt kâr:
66 507.60 USD (3 788 789 pips)
Brüt zarar:
-47 779.75 USD (1 539 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (533.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
858.70 USD (53)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
96.41%
Maks. mevduat yükü:
14.14%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
364
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.13
Alış işlemleri:
16 278 (49.56%)
Satış işlemleri:
16 565 (50.44%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
-6.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-47.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 367.26 USD (21)
Aylık büyüme:
5.45%
Yıllık tahmin:
66.17%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.24 USD
Maksimum:
3 056.90 USD (20.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.22% (3 053.87 USD)
Varlığa göre:
26.63% (2 832.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11926
|NZDCAD
|6994
|EURUSD
|6783
|AUDNZD
|4341
|AUDUSD
|2798
|NZDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5K
|NZDCAD
|3.3K
|EURUSD
|6K
|AUDNZD
|1.5K
|AUDUSD
|2.9K
|NZDUSD
|-30
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|653K
|NZDCAD
|510K
|EURUSD
|582K
|AUDNZD
|273K
|AUDUSD
|237K
|NZDUSD
|-97
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +363.49 USD
En kötü işlem: -610 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +533.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxView-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
IceFX-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.17 × 12
|
ICTrading-Live29
|0.32 × 77
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.40 × 15
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
Exness-Real17
|0.49 × 192
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.60 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|0.63 × 187
|
ICMarketsSC-Live25
|0.64 × 150
|
ICMarketsSC-Live02
|0.69 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|0.70 × 191
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 470
|
ICMarketsSC-Live16
|0.94 × 699
|
RoboForex-ECN-3
|1.20 × 30
|
EverestCM-Platform
|1.20 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
750%
1
0
USD
USD
23K
USD
USD
173
99%
32 843
76%
96%
1.39
0.57
USD
USD
27%
1:500