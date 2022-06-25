- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32 723
Profit Trade:
25 075 (76.62%)
Loss Trade:
7 648 (23.37%)
Best Trade:
363.49 USD
Worst Trade:
-610.39 USD
Profitto lordo:
66 128.31 USD (3 775 064 pips)
Perdita lorda:
-47 634.00 USD (1 536 562 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (533.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
858.70 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.41%
Massimo carico di deposito:
14.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
408
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.05
Long Trade:
16 267 (49.71%)
Short Trade:
16 456 (50.29%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
2.64 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-47.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 367.26 USD (21)
Crescita mensile:
4.54%
Previsione annuale:
55.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.24 USD
Massimale:
3 056.90 USD (20.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.22% (3 053.87 USD)
Per equità:
26.63% (2 832.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11905
|NZDCAD
|6975
|EURUSD
|6754
|AUDNZD
|4302
|AUDUSD
|2786
|NZDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5K
|NZDCAD
|3.3K
|EURUSD
|5.9K
|AUDNZD
|1.5K
|AUDUSD
|2.8K
|NZDUSD
|-30
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|653K
|NZDCAD
|509K
|EURUSD
|578K
|AUDNZD
|269K
|AUDUSD
|236K
|NZDUSD
|-97
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +363.49 USD
Worst Trade: -610 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +533.65 USD
Massima perdita consecutiva: -47.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxView-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
IceFX-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
FusionMarkets-Live
|0.17 × 12
|
ICTrading-Live29
|0.32 × 77
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.40 × 15
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
Exness-Real17
|0.49 × 192
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.54 × 140
|
Tickmill-Live10
|0.60 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|0.64 × 187
|
ICMarketsSC-Live02
|0.69 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|0.70 × 191
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 470
|
ICMarketsSC-Live16
|0.94 × 699
|
RoboForex-ECN-3
|1.20 × 30
|
EverestCM-Platform
|1.20 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
741%
1
0
USD
USD
22K
USD
USD
173
99%
32 723
76%
96%
1.38
0.57
USD
USD
27%
1:500