SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GiaPhat ICMarkets
Thai Doan Pham

GiaPhat ICMarkets

Thai Doan Pham
0 recensioni
Affidabilità
173 settimane
1 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 741%
ICMarketsSC-Live32
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32 723
Profit Trade:
25 075 (76.62%)
Loss Trade:
7 648 (23.37%)
Best Trade:
363.49 USD
Worst Trade:
-610.39 USD
Profitto lordo:
66 128.31 USD (3 775 064 pips)
Perdita lorda:
-47 634.00 USD (1 536 562 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (533.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
858.70 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.41%
Massimo carico di deposito:
14.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
408
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.05
Long Trade:
16 267 (49.71%)
Short Trade:
16 456 (50.29%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
2.64 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-47.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 367.26 USD (21)
Crescita mensile:
4.54%
Previsione annuale:
55.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.24 USD
Massimale:
3 056.90 USD (20.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.22% (3 053.87 USD)
Per equità:
26.63% (2 832.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 11905
NZDCAD 6975
EURUSD 6754
AUDNZD 4302
AUDUSD 2786
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 3.3K
EURUSD 5.9K
AUDNZD 1.5K
AUDUSD 2.8K
NZDUSD -30
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 653K
NZDCAD 509K
EURUSD 578K
AUDNZD 269K
AUDUSD 236K
NZDUSD -97
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +363.49 USD
Worst Trade: -610 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +533.65 USD
Massima perdita consecutiva: -47.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxView-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Exness-Real21
0.10 × 10
FusionMarkets-Live
0.17 × 12
ICTrading-Live29
0.32 × 77
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 56
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.40 × 15
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
Exness-Real17
0.49 × 192
Pepperstone-Edge01
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.54 × 140
Tickmill-Live10
0.60 × 10
FusionMarkets-Demo
0.64 × 187
ICMarketsSC-Live02
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.70 × 191
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
ICMarketsSC-Live16
0.94 × 699
RoboForex-ECN-3
1.20 × 30
EverestCM-Platform
1.20 × 5
67 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 22:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 08:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 04:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GiaPhat ICMarkets
999USD al mese
741%
1
0
USD
22K
USD
173
99%
32 723
76%
96%
1.38
0.57
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.