Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxView-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 IceFX-Server 0.00 × 2 Exness-Real6 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 3 Exness-Real21 0.10 × 10 FusionMarkets-Live 0.17 × 12 ICTrading-Live29 0.32 × 77 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 56 ICMarketsSC-Live24 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.40 × 15 Tickmill-Live04 0.49 × 1073 Exness-Real17 0.49 × 192 Pepperstone-Edge01 0.50 × 4 ICMarketsSC-Live25 0.54 × 140 Tickmill-Live10 0.60 × 10 FusionMarkets-Demo 0.63 × 187 ICMarketsSC-Live02 0.69 × 16 ICMarketsSC-Live27 0.70 × 191 ICMarketsSC-Live26 0.72 × 470 ICMarketsSC-Live16 0.94 × 699 RoboForex-ECN-3 1.20 × 30 EverestCM-Platform 1.20 × 5 67 plus...