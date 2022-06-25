SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GiaPhat ICMarkets
Thai Doan Pham

GiaPhat ICMarkets

Thai Doan Pham
0 avis
Fiabilité
172 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 748%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32 659
Bénéfice trades:
25 036 (76.65%)
Perte trades:
7 623 (23.34%)
Meilleure transaction:
363.49 USD
Pire transaction:
-610.39 USD
Bénéfice brut:
66 026.85 USD (3 770 799 pips)
Perte brute:
-47 359.59 USD (1 530 708 pips)
Gains consécutifs maximales:
84 (533.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
858.70 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
96.41%
Charge de dépôt maximale:
14.14%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
372
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
6.11
Longs trades:
16 216 (49.65%)
Courts trades:
16 443 (50.35%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
2.64 USD
Perte moyenne:
-6.21 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-47.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 367.26 USD (21)
Croissance mensuelle:
5.88%
Prévision annuelle:
71.36%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.24 USD
Maximal:
3 056.90 USD (20.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.22% (3 053.87 USD)
Par fonds propres:
26.63% (2 832.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 11891
NZDCAD 6973
EURUSD 6725
AUDNZD 4302
AUDUSD 2767
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 3.3K
EURUSD 6.1K
AUDNZD 1.5K
AUDUSD 2.8K
NZDUSD -30
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 653K
NZDCAD 509K
EURUSD 581K
AUDNZD 269K
AUDUSD 234K
NZDUSD -97
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +363.49 USD
Pire transaction: -610 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +533.65 USD
Perte consécutive maximale: -47.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxView-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Exness-Real21
0.10 × 10
FusionMarkets-Live
0.17 × 12
ICTrading-Live29
0.32 × 77
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 56
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.40 × 15
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
Exness-Real17
0.49 × 192
Pepperstone-Edge01
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.54 × 140
Tickmill-Live10
0.60 × 10
FusionMarkets-Demo
0.63 × 187
ICMarketsSC-Live02
0.69 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.70 × 191
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
ICMarketsSC-Live16
0.94 × 699
RoboForex-ECN-3
1.20 × 30
EverestCM-Platform
1.20 × 5
67 plus...
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.