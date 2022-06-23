SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MifxLN
Leonard Sitinjak

MifxLN

Leonard Sitinjak
0 inceleme
175 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -41%
Monex-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 346
Kârla kapanan işlemler:
521 (38.70%)
Zararla kapanan işlemler:
825 (61.29%)
En iyi işlem:
107.61 USD
En kötü işlem:
-85.33 USD
Brüt kâr:
12 237.62 USD (334 630 pips)
Brüt zarar:
-13 374.75 USD (289 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (256.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
466.17 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
48.87%
Maks. mevduat yükü:
94.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
626 (46.51%)
Satış işlemleri:
720 (53.49%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.84 USD
Ortalama kâr:
23.49 USD
Ortalama zarar:
-16.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-179.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-605.47 USD (17)
Aylık büyüme:
-18.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 170.13 USD
Maksimum:
1 576.99 USD (350.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.44% (1 576.99 USD)
Varlığa göre:
9.28% (76.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.m 121
AUDJPY.m 86
EURJPY.m 82
NZDUSD.m 80
USDJPY.m 78
USDCAD.m 75
AUDUSD.m 75
GBPJPY.m 71
EURCAD.m 70
GBPAUD.m 61
NZDCAD.m 60
EURGBP.m 58
EURAUD.m 57
GBPUSD.m 56
GBPCAD.m 51
NZDJPY.m 48
USDCHF.m 44
AUDCHF.m 39
AUDCAD.m 32
EURNZD.m 29
AUDNZD.m 20
GBPNZD.m 16
EURCHF.m 9
CHFJPY.m 9
NZDCHF.m 9
GBPCHF.m 8
XAUUSD.m 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.m -146
AUDJPY.m -497
EURJPY.m -245
NZDUSD.m 519
USDJPY.m -19
USDCAD.m -37
AUDUSD.m 253
GBPJPY.m -141
EURCAD.m 225
GBPAUD.m 66
NZDCAD.m -285
EURGBP.m 114
EURAUD.m -235
GBPUSD.m 288
GBPCAD.m -416
NZDJPY.m -222
USDCHF.m -81
AUDCHF.m -19
AUDCAD.m -138
EURNZD.m 45
AUDNZD.m -100
GBPNZD.m 53
EURCHF.m -39
CHFJPY.m -48
NZDCHF.m -45
GBPCHF.m 58
XAUUSD.m -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.m 3.8K
AUDJPY.m -15K
EURJPY.m 7K
NZDUSD.m 6.8K
USDJPY.m 8.2K
USDCAD.m 2.4K
AUDUSD.m 13K
GBPJPY.m 864
EURCAD.m 5.7K
GBPAUD.m 6.3K
NZDCAD.m -938
EURGBP.m 407
EURAUD.m -3.5K
GBPUSD.m 8.7K
GBPCAD.m -2.9K
NZDJPY.m -2.4K
USDCHF.m -1.7K
AUDCHF.m 1.8K
AUDCAD.m -2.8K
EURNZD.m 8.6K
AUDNZD.m -2.7K
GBPNZD.m 5.1K
EURCHF.m -717
CHFJPY.m 505
NZDCHF.m -1.5K
GBPCHF.m 2.7K
XAUUSD.m -2.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.61 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +256.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hi,,


This signal based by supply and demand methodology.

I used 2% Risk per Trade and i divide it by 2 open trade for (Target Point)  TP1 and TP2 only.


You can see the result and hopefully we can be profit together.


İnceleme yok
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 17:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1136 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.30 19:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1073 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 05:52
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MifxLN
Ayda 30 USD
-41%
0
0
USD
770
USD
175
95%
1 346
38%
49%
0.91
-0.84
USD
66%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.