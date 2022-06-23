SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MifxLN
Leonard Sitinjak

MifxLN

Leonard Sitinjak
0 recensioni
175 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -41%
Monex-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 346
Profit Trade:
521 (38.70%)
Loss Trade:
825 (61.29%)
Best Trade:
107.61 USD
Worst Trade:
-85.33 USD
Profitto lordo:
12 237.62 USD (334 630 pips)
Perdita lorda:
-13 374.75 USD (289 631 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (256.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
466.17 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
48.87%
Massimo carico di deposito:
94.27%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
626 (46.51%)
Short Trade:
720 (53.49%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.84 USD
Profitto medio:
23.49 USD
Perdita media:
-16.21 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-179.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-605.47 USD (17)
Crescita mensile:
-18.49%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 170.13 USD
Massimale:
1 576.99 USD (350.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.44% (1 576.99 USD)
Per equità:
9.28% (76.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.m 121
AUDJPY.m 86
EURJPY.m 82
NZDUSD.m 80
USDJPY.m 78
USDCAD.m 75
AUDUSD.m 75
GBPJPY.m 71
EURCAD.m 70
GBPAUD.m 61
NZDCAD.m 60
EURGBP.m 58
EURAUD.m 57
GBPUSD.m 56
GBPCAD.m 51
NZDJPY.m 48
USDCHF.m 44
AUDCHF.m 39
AUDCAD.m 32
EURNZD.m 29
AUDNZD.m 20
GBPNZD.m 16
EURCHF.m 9
CHFJPY.m 9
NZDCHF.m 9
GBPCHF.m 8
XAUUSD.m 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.m -146
AUDJPY.m -497
EURJPY.m -245
NZDUSD.m 519
USDJPY.m -19
USDCAD.m -37
AUDUSD.m 253
GBPJPY.m -141
EURCAD.m 225
GBPAUD.m 66
NZDCAD.m -285
EURGBP.m 114
EURAUD.m -235
GBPUSD.m 288
GBPCAD.m -416
NZDJPY.m -222
USDCHF.m -81
AUDCHF.m -19
AUDCAD.m -138
EURNZD.m 45
AUDNZD.m -100
GBPNZD.m 53
EURCHF.m -39
CHFJPY.m -48
NZDCHF.m -45
GBPCHF.m 58
XAUUSD.m -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.m 3.8K
AUDJPY.m -15K
EURJPY.m 7K
NZDUSD.m 6.8K
USDJPY.m 8.2K
USDCAD.m 2.4K
AUDUSD.m 13K
GBPJPY.m 864
EURCAD.m 5.7K
GBPAUD.m 6.3K
NZDCAD.m -938
EURGBP.m 407
EURAUD.m -3.5K
GBPUSD.m 8.7K
GBPCAD.m -2.9K
NZDJPY.m -2.4K
USDCHF.m -1.7K
AUDCHF.m 1.8K
AUDCAD.m -2.8K
EURNZD.m 8.6K
AUDNZD.m -2.7K
GBPNZD.m 5.1K
EURCHF.m -717
CHFJPY.m 505
NZDCHF.m -1.5K
GBPCHF.m 2.7K
XAUUSD.m -2.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.61 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +256.71 USD
Massima perdita consecutiva: -179.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hi,,


This signal based by supply and demand methodology.

I used 2% Risk per Trade and i divide it by 2 open trade for (Target Point)  TP1 and TP2 only.


You can see the result and hopefully we can be profit together.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 17:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1136 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged
2025.04.30 19:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1073 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 05:52
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MifxLN
30USD al mese
-41%
0
0
USD
770
USD
175
95%
1 346
38%
49%
0.91
-0.84
USD
66%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.