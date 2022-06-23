SignauxSections
Leonard Sitinjak

MifxLN

Leonard Sitinjak
0 avis
175 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -44%
Monex-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 345
Bénéfice trades:
520 (38.66%)
Perte trades:
825 (61.34%)
Meilleure transaction:
107.61 USD
Pire transaction:
-85.33 USD
Bénéfice brut:
12 204.62 USD (334 401 pips)
Perte brute:
-13 374.75 USD (289 631 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (256.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
466.17 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
48.87%
Charge de dépôt maximale:
94.27%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
625 (46.47%)
Courts trades:
720 (53.53%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.87 USD
Bénéfice moyen:
23.47 USD
Perte moyenne:
-16.21 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-179.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-605.47 USD (17)
Croissance mensuelle:
-25.48%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 170.13 USD
Maximal:
1 576.99 USD (350.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.44% (1 576.99 USD)
Par fonds propres:
9.28% (76.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.m 120
AUDJPY.m 86
EURJPY.m 82
NZDUSD.m 80
USDJPY.m 78
USDCAD.m 75
AUDUSD.m 75
GBPJPY.m 71
EURCAD.m 70
GBPAUD.m 61
NZDCAD.m 60
EURGBP.m 58
EURAUD.m 57
GBPUSD.m 56
GBPCAD.m 51
NZDJPY.m 48
USDCHF.m 44
AUDCHF.m 39
AUDCAD.m 32
EURNZD.m 29
AUDNZD.m 20
GBPNZD.m 16
EURCHF.m 9
CHFJPY.m 9
NZDCHF.m 9
GBPCHF.m 8
XAUUSD.m 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.m -179
AUDJPY.m -497
EURJPY.m -245
NZDUSD.m 519
USDJPY.m -19
USDCAD.m -37
AUDUSD.m 253
GBPJPY.m -141
EURCAD.m 225
GBPAUD.m 66
NZDCAD.m -285
EURGBP.m 114
EURAUD.m -235
GBPUSD.m 288
GBPCAD.m -416
NZDJPY.m -222
USDCHF.m -81
AUDCHF.m -19
AUDCAD.m -138
EURNZD.m 45
AUDNZD.m -100
GBPNZD.m 53
EURCHF.m -39
CHFJPY.m -48
NZDCHF.m -45
GBPCHF.m 58
XAUUSD.m -46
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.m 3.5K
AUDJPY.m -15K
EURJPY.m 7K
NZDUSD.m 6.8K
USDJPY.m 8.2K
USDCAD.m 2.4K
AUDUSD.m 13K
GBPJPY.m 864
EURCAD.m 5.7K
GBPAUD.m 6.3K
NZDCAD.m -938
EURGBP.m 407
EURAUD.m -3.5K
GBPUSD.m 8.7K
GBPCAD.m -2.9K
NZDJPY.m -2.4K
USDCHF.m -1.7K
AUDCHF.m 1.8K
AUDCAD.m -2.8K
EURNZD.m 8.6K
AUDNZD.m -2.7K
GBPNZD.m 5.1K
EURCHF.m -717
CHFJPY.m 505
NZDCHF.m -1.5K
GBPCHF.m 2.7K
XAUUSD.m -2.3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.61 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +256.71 USD
Perte consécutive maximale: -179.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hi,,


This signal based by supply and demand methodology.

I used 2% Risk per Trade and i divide it by 2 open trade for (Target Point)  TP1 and TP2 only.


You can see the result and hopefully we can be profit together.


