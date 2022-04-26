SinyallerBölümler
Ardilles Seplie Tarukpati

IC Retirement

Ardilles Seplie Tarukpati
0 inceleme
176 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 -60%
ICMarketsSC-Live12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
146 (38.72%)
Zararla kapanan işlemler:
231 (61.27%)
En iyi işlem:
618.04 USD
En kötü işlem:
-327.24 USD
Brüt kâr:
9 407.18 USD (201 163 pips)
Brüt zarar:
-10 177.55 USD (210 567 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 407.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 407.17 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
57.34%
Maks. mevduat yükü:
31.06%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
195 (51.72%)
Satış işlemleri:
182 (48.28%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-2.04 USD
Ortalama kâr:
64.43 USD
Ortalama zarar:
-44.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-391.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-741.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-2.71%
Yıllık tahmin:
-32.91%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
851.80 USD
Maksimum:
2 881.31 USD (130.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.14% (2 881.31 USD)
Varlığa göre:
13.89% (369.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 102
GBPJPY 76
AUDJPY 49
USDJPY 35
GBPNZD 26
GBPUSD 23
EURJPY 20
AUDUSD 20
NZDUSD 14
EURGBP 5
USDCHF 4
CADCHF 1
EURUSD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -820
GBPJPY -24
AUDJPY 752
USDJPY 457
GBPNZD -125
GBPUSD -357
EURJPY -63
AUDUSD -293
NZDUSD -304
EURGBP -16
USDCHF 78
CADCHF 26
EURUSD -74
EURAUD -9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.2K
GBPJPY -6.7K
AUDJPY -4.3K
USDJPY 2.5K
GBPNZD -3.6K
GBPUSD -5.6K
EURJPY 14K
AUDUSD -2.5K
NZDUSD -333
EURGBP -163
USDCHF 1.7K
CADCHF 504
EURUSD -744
EURAUD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +618.04 USD
En kötü işlem: -327 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 407.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -391.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
FBS-Real-7
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.20 × 5
ICMarkets-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.47 × 17
ICMarketsSC-Live05
0.49 × 73
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.51 × 241
ICMarkets-Live16
0.61 × 98
Pepperstone-Edge11
0.62 × 61
TMGM.TradeMax-Live7
0.87 × 79
TMGM.TradeMax-Live4
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.90 × 89
ICMarkets-Live23
0.99 × 86
ICMarkets-Live22
1.13 × 64
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 728
ICMarkets-Live03
1.19 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live18
1.34 × 306
56 daha fazla...
EA will open position with SL and TP, and will reach either one to stop the trading (or can be closed manually if market seems going the other way). Low risk and target 40-50% per year.
İnceleme yok
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 23:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 07:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
