Ardilles Seplie Tarukpati

IC Retirement

Ardilles Seplie Tarukpati
0 recensioni
176 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -60%
ICMarketsSC-Live12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
146 (38.72%)
Loss Trade:
231 (61.27%)
Best Trade:
618.04 USD
Worst Trade:
-327.24 USD
Profitto lordo:
9 407.18 USD (201 163 pips)
Perdita lorda:
-10 177.55 USD (210 567 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 407.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 407.17 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
57.34%
Massimo carico di deposito:
31.06%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
195 (51.72%)
Short Trade:
182 (48.28%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-2.04 USD
Profitto medio:
64.43 USD
Perdita media:
-44.06 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-391.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-741.00 USD (4)
Crescita mensile:
-2.71%
Previsione annuale:
-32.91%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
851.80 USD
Massimale:
2 881.31 USD (130.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.14% (2 881.31 USD)
Per equità:
13.89% (369.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 102
GBPJPY 76
AUDJPY 49
USDJPY 35
GBPNZD 26
GBPUSD 23
EURJPY 20
AUDUSD 20
NZDUSD 14
EURGBP 5
USDCHF 4
CADCHF 1
EURUSD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -820
GBPJPY -24
AUDJPY 752
USDJPY 457
GBPNZD -125
GBPUSD -357
EURJPY -63
AUDUSD -293
NZDUSD -304
EURGBP -16
USDCHF 78
CADCHF 26
EURUSD -74
EURAUD -9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.2K
GBPJPY -6.7K
AUDJPY -4.3K
USDJPY 2.5K
GBPNZD -3.6K
GBPUSD -5.6K
EURJPY 14K
AUDUSD -2.5K
NZDUSD -333
EURGBP -163
USDCHF 1.7K
CADCHF 504
EURUSD -744
EURAUD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +618.04 USD
Worst Trade: -327 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 407.17 USD
Massima perdita consecutiva: -391.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
FBS-Real-7
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.20 × 5
ICMarkets-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.47 × 17
ICMarketsSC-Live05
0.49 × 73
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.51 × 241
ICMarkets-Live16
0.61 × 98
Pepperstone-Edge11
0.62 × 61
TMGM.TradeMax-Live7
0.87 × 79
TMGM.TradeMax-Live4
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.90 × 89
ICMarkets-Live23
0.99 × 86
ICMarkets-Live22
1.13 × 64
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 728
ICMarkets-Live03
1.19 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live18
1.34 × 306
EA will open position with SL and TP, and will reach either one to stop the trading (or can be closed manually if market seems going the other way). Low risk and target 40-50% per year.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 23:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 07:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.