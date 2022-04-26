Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 13 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 4 FBS-Real-7 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 VantageInternational-Live 7 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.20 × 5 ICMarkets-Live18 0.28 × 32 ICMarketsSC-Live27 0.31 × 13 ICMarketsSC-Live31 0.47 × 17 ICMarketsSC-Live05 0.49 × 73 ICMarketsSC-Live16 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.50 × 6 ICMarketsSC-Live17 0.51 × 241 ICMarkets-Live16 0.61 × 98 Pepperstone-Edge11 0.62 × 61 TMGM.TradeMax-Live7 0.87 × 79 TMGM.TradeMax-Live4 0.89 × 18 ICMarketsSC-Live10 0.90 × 89 ICMarkets-Live23 0.99 × 86 ICMarkets-Live22 1.13 × 64 ICMarketsSC-Live07 1.17 × 728 ICMarkets-Live03 1.19 × 16 ICMarketsSC-Live20 1.29 × 7 ICMarketsSC-Live18 1.34 × 306 56 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou