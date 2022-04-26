SignauxSections
Ardilles Seplie Tarukpati

IC Retirement

Ardilles Seplie Tarukpati
0 avis
176 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -60%
ICMarketsSC-Live12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
146 (38.72%)
Perte trades:
231 (61.27%)
Meilleure transaction:
618.04 USD
Pire transaction:
-327.24 USD
Bénéfice brut:
9 407.18 USD (201 163 pips)
Perte brute:
-10 177.55 USD (210 567 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 407.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 407.17 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
57.34%
Charge de dépôt maximale:
31.06%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
195 (51.72%)
Courts trades:
182 (48.28%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-2.04 USD
Bénéfice moyen:
64.43 USD
Perte moyenne:
-44.06 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-391.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-741.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
-2.71%
Prévision annuelle:
-32.91%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
851.80 USD
Maximal:
2 881.31 USD (130.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.14% (2 881.31 USD)
Par fonds propres:
13.89% (369.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 102
GBPJPY 76
AUDJPY 49
USDJPY 35
GBPNZD 26
GBPUSD 23
EURJPY 20
AUDUSD 20
NZDUSD 14
EURGBP 5
USDCHF 4
CADCHF 1
EURUSD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -820
GBPJPY -24
AUDJPY 752
USDJPY 457
GBPNZD -125
GBPUSD -357
EURJPY -63
AUDUSD -293
NZDUSD -304
EURGBP -16
USDCHF 78
CADCHF 26
EURUSD -74
EURAUD -9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.2K
GBPJPY -6.7K
AUDJPY -4.3K
USDJPY 2.5K
GBPNZD -3.6K
GBPUSD -5.6K
EURJPY 14K
AUDUSD -2.5K
NZDUSD -333
EURGBP -163
USDCHF 1.7K
CADCHF 504
EURUSD -744
EURAUD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +618.04 USD
Pire transaction: -327 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 407.17 USD
Perte consécutive maximale: -391.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
FBS-Real-7
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.20 × 5
ICMarkets-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live31
0.47 × 17
ICMarketsSC-Live05
0.49 × 73
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live17
0.51 × 241
ICMarkets-Live16
0.61 × 98
Pepperstone-Edge11
0.62 × 61
TMGM.TradeMax-Live7
0.87 × 79
TMGM.TradeMax-Live4
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
0.90 × 89
ICMarkets-Live23
0.99 × 86
ICMarkets-Live22
1.13 × 64
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 728
ICMarkets-Live03
1.19 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live18
1.34 × 306
56 plus...
EA will open position with SL and TP, and will reach either one to stop the trading (or can be closed manually if market seems going the other way). Low risk and target 40-50% per year.
Aucun avis
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 23:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 07:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.