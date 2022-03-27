Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo 0.00 × 1 EagleFX-Live 0.08 × 39 ICMarketsSC-Live06 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live27 0.20 × 20 ICMarketsSC-Live07 0.25 × 8 ICMarketsEU-Live17 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live19 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.57 × 97 ICMarketsSC-Live03 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.70 × 23 ICMarketsSC-Live18 0.75 × 16 ICMarketsSC-Live16 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 1.22 × 218 ICMarketsSC-Live33 1.24 × 25 ICMarketsSC-Live32 1.32 × 19 ICMarketsSC-Live20 1.35 × 132 ICMarketsSC-Live26 1.51 × 130 Pepperstone-Edge11 2.13 × 8 ICMarketsSC-Live24 2.28 × 71 CapitalIndexGlobal-Live 2.33 × 3 XMGlobal-Real 251 2.50 × 2 Axi-US02-Live 2.81 × 549 TradersGlobalGroup-Live 3.22 × 78 EightcapLtd-Real2 3.35 × 17 19 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya