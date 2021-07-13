SinyallerBölümler
R Factor 1 Hour
Raphael Minato

R Factor 1 Hour

Raphael Minato
0 inceleme
Güvenilirlik
241 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 156%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 172
Kârla kapanan işlemler:
4 032 (65.32%)
Zararla kapanan işlemler:
2 140 (34.67%)
En iyi işlem:
34.00 AUD
En kötü işlem:
-66.95 AUD
Brüt kâr:
2 024.64 AUD (160 750 pips)
Brüt zarar:
-1 898.82 AUD (111 960 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (10.40 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
35.41 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
8.51%
Maks. mevduat yükü:
37.40%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
2 876 (46.60%)
Satış işlemleri:
3 296 (53.40%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.02 AUD
Ortalama kâr:
0.50 AUD
Ortalama zarar:
-0.89 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4.47 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.92 AUD (6)
Aylık büyüme:
3.25%
Yıllık tahmin:
42.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.94 AUD
Maksimum:
275.92 AUD (60.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.39% (275.92 AUD)
Varlığa göre:
18.43% (49.09 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 609
EURCAD 583
USDCAD 558
GBPCAD 551
AUDCAD 538
EURAUD 528
EURGBP 526
GBPUSD 488
EURUSD 450
AUDUSD 314
XAUUSD 179
EURSGD 160
EURJPY 152
USDJPY 141
EURCHF 80
AUDCHF 71
NZDCHF 62
GBPCHF 59
USDCHF 59
CADCHF 49
GBPJPY 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 2
EURCAD -8
USDCAD 17
GBPCAD -3
AUDCAD -5
EURAUD 3
EURGBP -4
GBPUSD 15
EURUSD 5
AUDUSD -11
XAUUSD 102
EURSGD 7
EURJPY -5
USDJPY -5
EURCHF 2
AUDCHF -2
NZDCHF -5
GBPCHF -6
USDCHF 6
CADCHF -6
GBPJPY -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 6.8K
EURCAD 4.1K
USDCAD 6.7K
GBPCAD 4.6K
AUDCAD 3.5K
EURAUD 5.3K
EURGBP 2.4K
GBPUSD 5.3K
EURUSD 2.9K
AUDUSD 825
XAUUSD 6K
EURSGD 2.4K
EURJPY 424
USDJPY 422
EURCHF 710
AUDCHF 295
NZDCHF -68
GBPCHF -80
USDCHF 900
CADCHF -250
GBPJPY -248
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.00 AUD
En kötü işlem: -67 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +10.40 AUD
Maksimum ardışık zarar: -4.47 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.33 × 46
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 976
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live25
1.12 × 1166
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.26 × 2227
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
R Factor using 1 Hour Strategy

For those looking for Alfas for long term investments, fell free to join! However, copying scalping strategies can be tricky and you may not get the same results I get. Therefore I highly recommend renting or purchasing R Factor EA instead of the signal subscription. Please check it here:  https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Highly recommended broker: https://www.icmarkets.com/?camp=10674


İnceleme yok
2025.09.05 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 07:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.06 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.07.06 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.09.15 02:18
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.85% of days out of 577 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.12 23:05
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.09 02:44
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.9% of days out of 571 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.07 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.03 01:10
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.72% of days out of 381 days of the signal's entire lifetime.
