Segnali / MetaTrader 4 / R Factor 1 Hour
Raphael Minato

R Factor 1 Hour

Raphael Minato
0 recensioni
Affidabilità
241 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 156%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 172
Profit Trade:
4 032 (65.32%)
Loss Trade:
2 140 (34.67%)
Best Trade:
34.00 AUD
Worst Trade:
-66.95 AUD
Profitto lordo:
2 024.64 AUD (160 750 pips)
Perdita lorda:
-1 898.82 AUD (111 960 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (10.40 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
35.41 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
8.51%
Massimo carico di deposito:
37.40%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
2 876 (46.60%)
Short Trade:
3 296 (53.40%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.02 AUD
Profitto medio:
0.50 AUD
Perdita media:
-0.89 AUD
Massime perdite consecutive:
11 (-4.47 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-68.92 AUD (6)
Crescita mensile:
3.47%
Previsione annuale:
42.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.94 AUD
Massimale:
275.92 AUD (60.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.39% (275.92 AUD)
Per equità:
18.43% (49.09 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 609
EURCAD 583
USDCAD 558
GBPCAD 551
AUDCAD 538
EURAUD 528
EURGBP 526
GBPUSD 488
EURUSD 450
AUDUSD 314
XAUUSD 179
EURSGD 160
EURJPY 152
USDJPY 141
EURCHF 80
AUDCHF 71
NZDCHF 62
GBPCHF 59
USDCHF 59
CADCHF 49
GBPJPY 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 2
EURCAD -8
USDCAD 17
GBPCAD -3
AUDCAD -5
EURAUD 3
EURGBP -4
GBPUSD 15
EURUSD 5
AUDUSD -11
XAUUSD 102
EURSGD 7
EURJPY -5
USDJPY -5
EURCHF 2
AUDCHF -2
NZDCHF -5
GBPCHF -6
USDCHF 6
CADCHF -6
GBPJPY -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 6.8K
EURCAD 4.1K
USDCAD 6.7K
GBPCAD 4.6K
AUDCAD 3.5K
EURAUD 5.3K
EURGBP 2.4K
GBPUSD 5.3K
EURUSD 2.9K
AUDUSD 825
XAUUSD 6K
EURSGD 2.4K
EURJPY 424
USDJPY 422
EURCHF 710
AUDCHF 295
NZDCHF -68
GBPCHF -80
USDCHF 900
CADCHF -250
GBPJPY -248
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.00 AUD
Worst Trade: -67 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +10.40 AUD
Massima perdita consecutiva: -4.47 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.33 × 46
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 976
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live25
1.12 × 1166
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.26 × 2227
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
74 più
R Factor using 1 Hour Strategy

R Factor using 1 Hour Strategy

For those looking for Alfas for long term investments, fell free to join! However, copying scalping strategies can be tricky and you may not get the same results I get. Therefore I highly recommend renting or purchasing R Factor EA instead of the signal subscription.

Non ci sono recensioni
2025.09.05 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 07:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.06 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.07.06 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.09.15 02:18
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.85% of days out of 577 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.12 23:05
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.09 02:44
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.9% of days out of 571 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.07 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.03 01:10
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.72% of days out of 381 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
R Factor 1 Hour
30USD al mese
156%
0
0
USD
261
AUD
241
100%
6 172
65%
9%
1.06
0.02
AUD
53%
1:500
Copia

