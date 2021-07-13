- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|609
|EURCAD
|583
|USDCAD
|558
|GBPCAD
|551
|AUDCAD
|538
|EURAUD
|528
|EURGBP
|526
|GBPUSD
|488
|EURUSD
|450
|AUDUSD
|314
|XAUUSD
|179
|EURSGD
|160
|EURJPY
|152
|USDJPY
|141
|EURCHF
|80
|AUDCHF
|71
|NZDCHF
|62
|GBPCHF
|59
|USDCHF
|59
|CADCHF
|49
|GBPJPY
|15
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|-8
|USDCAD
|17
|GBPCAD
|-3
|AUDCAD
|-5
|EURAUD
|3
|EURGBP
|-4
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|-11
|XAUUSD
|102
|EURSGD
|7
|EURJPY
|-5
|USDJPY
|-5
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|-2
|NZDCHF
|-5
|GBPCHF
|-6
|USDCHF
|6
|CADCHF
|-6
|GBPJPY
|-3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|6.8K
|EURCAD
|4.1K
|USDCAD
|6.7K
|GBPCAD
|4.6K
|AUDCAD
|3.5K
|EURAUD
|5.3K
|EURGBP
|2.4K
|GBPUSD
|5.3K
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|825
|XAUUSD
|6K
|EURSGD
|2.4K
|EURJPY
|424
|USDJPY
|422
|EURCHF
|710
|AUDCHF
|295
|NZDCHF
|-68
|GBPCHF
|-80
|USDCHF
|900
|CADCHF
|-250
|GBPJPY
|-248
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 976
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live25
|1.12 × 1166
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|1.26 × 2227
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
R Factor using 1 Hour Strategy
For those looking for Alfas for long term investments, fell free to join! However, copying scalping strategies can be tricky and you may not get the same results I get. Therefore I highly recommend renting or purchasing R Factor EA instead of the signal subscription. Please check it here: https://www.mql5.com/en/market/product/60200
Highly recommended broker: https://www.icmarkets.com/?camp=10674
