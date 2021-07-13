SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / R Factor 1 Hour
Raphael Minato

R Factor 1 Hour

Raphael Minato
0 avis
Fiabilité
241 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 156%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 172
Bénéfice trades:
4 032 (65.32%)
Perte trades:
2 140 (34.67%)
Meilleure transaction:
34.00 AUD
Pire transaction:
-66.95 AUD
Bénéfice brut:
2 024.64 AUD (160 750 pips)
Perte brute:
-1 898.82 AUD (111 960 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (10.40 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.41 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
8.51%
Charge de dépôt maximale:
37.40%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
2 876 (46.60%)
Courts trades:
3 296 (53.40%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.02 AUD
Bénéfice moyen:
0.50 AUD
Perte moyenne:
-0.89 AUD
Pertes consécutives maximales:
11 (-4.47 AUD)
Perte consécutive maximale:
-68.92 AUD (6)
Croissance mensuelle:
4.51%
Prévision annuelle:
54.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.94 AUD
Maximal:
275.92 AUD (60.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.39% (275.92 AUD)
Par fonds propres:
18.43% (49.09 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 609
EURCAD 583
USDCAD 558
GBPCAD 551
AUDCAD 538
EURAUD 528
EURGBP 526
GBPUSD 488
EURUSD 450
AUDUSD 314
XAUUSD 179
EURSGD 160
EURJPY 152
USDJPY 141
EURCHF 80
AUDCHF 71
NZDCHF 62
GBPCHF 59
USDCHF 59
CADCHF 49
GBPJPY 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 2
EURCAD -8
USDCAD 17
GBPCAD -3
AUDCAD -5
EURAUD 3
EURGBP -4
GBPUSD 15
EURUSD 5
AUDUSD -11
XAUUSD 102
EURSGD 7
EURJPY -5
USDJPY -5
EURCHF 2
AUDCHF -2
NZDCHF -5
GBPCHF -6
USDCHF 6
CADCHF -6
GBPJPY -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 6.8K
EURCAD 4.1K
USDCAD 6.7K
GBPCAD 4.6K
AUDCAD 3.5K
EURAUD 5.3K
EURGBP 2.4K
GBPUSD 5.3K
EURUSD 2.9K
AUDUSD 825
XAUUSD 6K
EURSGD 2.4K
EURJPY 424
USDJPY 422
EURCHF 710
AUDCHF 295
NZDCHF -68
GBPCHF -80
USDCHF 900
CADCHF -250
GBPJPY -248
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.00 AUD
Pire transaction: -67 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +10.40 AUD
Perte consécutive maximale: -4.47 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.33 × 46
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 976
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live25
1.12 × 1166
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.27 × 2223
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
74 plus...
R Factor using 1 Hour Strategy

For those looking for Alfas for long term investments, fell free to join! However, copying scalping strategies can be tricky and you may not get the same results I get. Therefore I highly recommend renting or purchasing R Factor EA instead of the signal subscription. Please check it here:  https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Highly recommended broker: https://www.icmarkets.com/?camp=10674


Aucun avis
2025.09.05 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 07:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.06 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.07.06 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.09.15 02:18
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.85% of days out of 577 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.12 23:05
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.09 02:44
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.9% of days out of 571 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.07 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.03 01:10
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.72% of days out of 381 days of the signal's entire lifetime.
