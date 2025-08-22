FiyatlarBölümler
Dövizler / YCS
Geri dön - Hisse senetleri

YCS: ProShares UltraShort Yen New

44.45 USD 0.08 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

YCS fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.34 ve Yüksek fiyatı olarak 44.47 aralığında işlem gördü.

ProShares UltraShort Yen New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YCS haberleri

Günlük aralık
44.34 44.47
Yıllık aralık
38.88 90.68
Önceki kapanış
44.37
Açılış
44.45
Satış
44.45
Alış
44.75
Düşük
44.34
Yüksek
44.47
Hacim
35
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
-0.34%
6 aylık değişim
1.53%
Yıllık değişim
-42.73%
21 Eylül, Pazar