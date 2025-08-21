KurseKategorien
Währungen / YCS
Zurück zum Aktien

YCS: ProShares UltraShort Yen New

44.37 USD 0.73 (1.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YCS hat sich für heute um 1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.04 bis zu einem Hoch von 44.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Yen New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YCS News

Tagesspanne
44.04 44.54
Jahresspanne
38.88 90.68
Vorheriger Schlusskurs
43.64
Eröffnung
44.41
Bid
44.37
Ask
44.67
Tief
44.04
Hoch
44.54
Volumen
56
Tagesänderung
1.67%
Monatsänderung
-0.52%
6-Monatsänderung
1.35%
Jahresänderung
-42.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K