通貨 / YCS
YCS: ProShares UltraShort Yen New

44.37 USD 0.73 (1.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

YCSの今日の為替レートは、1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり44.04の安値と44.54の高値で取引されました。

ProShares UltraShort Yen Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
44.04 44.54
1年のレンジ
38.88 90.68
以前の終値
43.64
始値
44.41
買値
44.37
買値
44.67
安値
44.04
高値
44.54
出来高
56
1日の変化
1.67%
1ヶ月の変化
-0.52%
6ヶ月の変化
1.35%
1年の変化
-42.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K