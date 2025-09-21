FiyatlarBölümler
XBPEW: XBP Europe Holdings Inc - Warrant

0.0487 USD 0.0117 (31.62%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XBPEW fiyatı bugün 31.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0370 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0488 aralığında işlem gördü.

XBP Europe Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0370 0.0488
Yıllık aralık
0.0113 0.0979
Önceki kapanış
0.0370
Açılış
0.0370
Satış
0.0487
Alış
0.0517
Düşük
0.0370
Yüksek
0.0488
Hacim
15
Günlük değişim
31.62%
Aylık değişim
62.33%
6 aylık değişim
87.31%
Yıllık değişim
274.62%
21 Eylül, Pazar