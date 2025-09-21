XBPEW fiyatı bugün 31.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0370 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0488 aralığında işlem gördü.

XBP Europe Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.