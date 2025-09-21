QuotazioniSezioni
XBPEW: XBP Europe Holdings Inc - Warrant

0.0487 USD 0.0117 (31.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XBPEW ha avuto una variazione del 31.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0370 e ad un massimo di 0.0488.

Segui le dinamiche di XBP Europe Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0370 0.0488
Intervallo Annuale
0.0113 0.0979
Chiusura Precedente
0.0370
Apertura
0.0370
Bid
0.0487
Ask
0.0517
Minimo
0.0370
Massimo
0.0488
Volume
15
Variazione giornaliera
31.62%
Variazione Mensile
62.33%
Variazione Semestrale
87.31%
Variazione Annuale
274.62%
21 settembre, domenica