Valute / XBPEW
XBPEW: XBP Europe Holdings Inc - Warrant
0.0487 USD 0.0117 (31.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XBPEW ha avuto una variazione del 31.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0370 e ad un massimo di 0.0488.
Segui le dinamiche di XBP Europe Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0370 0.0488
Intervallo Annuale
0.0113 0.0979
- Chiusura Precedente
- 0.0370
- Apertura
- 0.0370
- Bid
- 0.0487
- Ask
- 0.0517
- Minimo
- 0.0370
- Massimo
- 0.0488
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 31.62%
- Variazione Mensile
- 62.33%
- Variazione Semestrale
- 87.31%
- Variazione Annuale
- 274.62%
21 settembre, domenica