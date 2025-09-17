КотировкиРазделы
XBPEW: XBP Europe Holdings Inc - Warrant

0.0353 USD 0.0013 (3.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XBPEW за сегодня изменился на -3.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0352, а максимальная — 0.0370.

Следите за динамикой XBP Europe Holdings Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.0352 0.0370
Годовой диапазон
0.0113 0.0979
Предыдущее закрытие
0.0366
Open
0.0361
Bid
0.0353
Ask
0.0383
Low
0.0352
High
0.0370
Объем
6
Дневное изменение
-3.55%
Месячное изменение
17.67%
6-месячное изменение
35.77%
Годовое изменение
171.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.