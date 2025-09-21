Dövizler / VGASW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VGASW: Verde Clean Fuels Inc - Warrant
0.1450 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VGASW fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1450 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1450 aralığında işlem gördü.
Verde Clean Fuels Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.1450 0.1450
Yıllık aralık
0.0751 0.3942
- Önceki kapanış
- 0.1450
- Açılış
- 0.1450
- Satış
- 0.1450
- Alış
- 0.1480
- Düşük
- 0.1450
- Yüksek
- 0.1450
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 11.54%
- 6 aylık değişim
- -30.95%
- Yıllık değişim
- -30.95%
21 Eylül, Pazar