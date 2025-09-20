CotationsSections
Devises / VGASW
VGASW: Verde Clean Fuels Inc - Warrant

0.1450 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VGASW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1450 et à un maximum de 0.1450.

Suivez la dynamique Verde Clean Fuels Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1450 0.1450
Range Annuel
0.0751 0.3942
Clôture Précédente
0.1450
Ouverture
0.1450
Bid
0.1450
Ask
0.1480
Plus Bas
0.1450
Plus Haut
0.1450
Volume
1
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
11.54%
Changement à 6 Mois
-30.95%
Changement Annuel
-30.95%
20 septembre, samedi