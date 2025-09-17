КотировкиРазделы
VGASW
VGASW: Verde Clean Fuels Inc - Warrant

0.1450 USD 0.0150 (11.54%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VGASW за сегодня изменился на 11.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1300, а максимальная — 0.1450.

Следите за динамикой Verde Clean Fuels Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.1300 0.1450
Годовой диапазон
0.0751 0.3942
Предыдущее закрытие
0.1300
Open
0.1300
Bid
0.1450
Ask
0.1480
Low
0.1300
High
0.1450
Объем
37
Дневное изменение
11.54%
Месячное изменение
11.54%
6-месячное изменение
-30.95%
Годовое изменение
-30.95%
