Dövizler / UUP
UUP: Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF
27.42 USD 0.07 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UUP fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.38 ve Yüksek fiyatı olarak 27.43 aralığında işlem gördü.
Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
27.38 27.43
Yıllık aralık
26.80 30.69
- Önceki kapanış
- 27.35
- Açılış
- 27.42
- Satış
- 27.42
- Alış
- 27.72
- Düşük
- 27.38
- Yüksek
- 27.43
- Hacim
- 451
- Günlük değişim
- 0.26%
- Aylık değişim
- -0.47%
- 6 aylık değişim
- -4.06%
- Yıllık değişim
- -3.04%
21 Eylül, Pazar