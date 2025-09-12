Moedas / UUP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UUP: Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF
27.32 USD 0.11 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UUP para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.32 e o mais alto foi 27.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UUP Notícias
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- USD/CAD Outlook: Head Shoulder Pattern In Play As Fundamentals Provide Interesting Dilemma
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- The Dollar Breakdown Is Underway (Technical Analysis)
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- Fed Needs To Deliver For Dollar Bears
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- EUR/USD Steadies Ahead Of Fed Call Following France Downgrade
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- The Search For Goldilocks
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Treasury Yields Snapshot: September 12, 2025
- Melt-Up Ahead?
- Inflation Is Not A Virus, And It's Not Going Up
- A Case For Cuts? What To Expect From The U.S. Fed
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- What's At Stake As U.S. Supreme Court Considers Tariff Case
Faixa diária
27.32 27.40
Faixa anual
26.80 30.69
- Fechamento anterior
- 27.21
- Open
- 27.33
- Bid
- 27.32
- Ask
- 27.62
- Low
- 27.32
- High
- 27.40
- Volume
- 951
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- -0.83%
- Mudança de 6 meses
- -4.41%
- Mudança anual
- -3.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh