UUP: Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF
27.13 USD 0.17 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UUP за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.10, а максимальная — 27.21.
Следите за динамикой Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.10 27.21
Годовой диапазон
26.80 30.69
- Предыдущее закрытие
- 27.30
- Open
- 27.20
- Bid
- 27.13
- Ask
- 27.43
- Low
- 27.10
- High
- 27.21
- Объем
- 496
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- -1.52%
- 6-месячное изменение
- -5.07%
- Годовое изменение
- -4.07%
