КотировкиРазделы
Валюты / UUP
Назад в Рынок акций США

UUP: Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF

27.13 USD 0.17 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UUP за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.10, а максимальная — 27.21.

Следите за динамикой Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UUP

Дневной диапазон
27.10 27.21
Годовой диапазон
26.80 30.69
Предыдущее закрытие
27.30
Open
27.20
Bid
27.13
Ask
27.43
Low
27.10
High
27.21
Объем
496
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
-1.52%
6-месячное изменение
-5.07%
Годовое изменение
-4.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.