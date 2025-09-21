FiyatlarBölümler
Dövizler / USAR
USAR

16.25 USD 0.15 (0.91%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

USAR fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.71 ve Yüksek fiyatı olarak 16.58 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.71 16.58
Yıllık aralık
5.58 19.50
Önceki kapanış
16.40
Açılış
16.51
Satış
16.25
Alış
16.55
Düşük
15.71
Yüksek
16.58
Hacim
12.871 K
Günlük değişim
-0.91%
Aylık değişim
12.30%
6 aylık değişim
170.83%
Yıllık değişim
44.57%
21 Eylül, Pazar