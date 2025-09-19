Währungen / USAR
USAR
16.33 USD 0.07 (0.43%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USAR hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.07 bis zu einem Hoch von 16.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.07 16.58
Jahresspanne
5.58 19.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.40
- Eröffnung
- 16.51
- Bid
- 16.33
- Ask
- 16.63
- Tief
- 16.07
- Hoch
- 16.58
- Volumen
- 802
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- 12.85%
- 6-Monatsänderung
- 172.17%
- Jahresänderung
- 45.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K