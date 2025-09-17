Валюты / USAR
USAR
14.92 USD 1.18 (8.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USAR за сегодня изменился на 8.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.33, а максимальная — 15.88.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.33 15.88
Годовой диапазон
5.58 19.50
- Предыдущее закрытие
- 13.74
- Open
- 14.58
- Bid
- 14.92
- Ask
- 15.22
- Low
- 14.33
- High
- 15.88
- Объем
- 16.132 K
- Дневное изменение
- 8.59%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- 148.67%
- Годовое изменение
- 32.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.