Valute / USAR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
USAR
16.25 USD 0.15 (0.91%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio USAR ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.71 e ad un massimo di 16.58.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.71 16.58
Intervallo Annuale
5.58 19.50
- Chiusura Precedente
- 16.40
- Apertura
- 16.51
- Bid
- 16.25
- Ask
- 16.55
- Minimo
- 15.71
- Massimo
- 16.58
- Volume
- 12.871 K
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- 12.30%
- Variazione Semestrale
- 170.83%
- Variazione Annuale
- 44.57%
20 settembre, sabato