FiyatlarBölümler
Dövizler / UPB
Geri dön - Hisse senetleri

UPB

16.38 USD 0.89 (5.15%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UPB fiyatı bugün -5.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.16 ve Yüksek fiyatı olarak 17.59 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
16.16 17.59
Yıllık aralık
5.14 29.46
Önceki kapanış
17.27
Açılış
17.41
Satış
16.38
Alış
16.68
Düşük
16.16
Yüksek
17.59
Hacim
766
Günlük değişim
-5.15%
Aylık değişim
-1.68%
6 aylık değişim
147.81%
Yıllık değişim
-22.59%
21 Eylül, Pazar