КотировкиРазделы
Валюты / UPB
Назад в Рынок акций США

UPB

17.35 USD 0.56 (3.34%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UPB за сегодня изменился на 3.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.78, а максимальная — 17.97.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
16.78 17.97
Годовой диапазон
5.14 29.46
Предыдущее закрытие
16.79
Open
16.78
Bid
17.35
Ask
17.65
Low
16.78
High
17.97
Объем
2.025 K
Дневное изменение
3.34%
Месячное изменение
4.14%
6-месячное изменение
162.48%
Годовое изменение
-18.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.