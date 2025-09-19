Währungen / UPB
UPB
17.27 USD 1.25 (7.80%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UPB hat sich für heute um 7.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.22 bis zu einem Hoch von 17.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.22 17.40
Jahresspanne
5.14 29.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.02
- Eröffnung
- 16.22
- Bid
- 17.27
- Ask
- 17.57
- Tief
- 16.22
- Hoch
- 17.40
- Volumen
- 901
- Tagesänderung
- 7.80%
- Monatsänderung
- 3.66%
- 6-Monatsänderung
- 161.27%
- Jahresänderung
- -18.38%
