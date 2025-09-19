クォートセクション
通貨 / UPB
UPB

17.27 USD 1.25 (7.80%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UPBの今日の為替レートは、7.80%変化しました。日中、通貨は1あたり16.22の安値と17.40の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.22 17.40
1年のレンジ
5.14 29.46
以前の終値
16.02
始値
16.22
買値
17.27
買値
17.57
安値
16.22
高値
17.40
出来高
901
1日の変化
7.80%
1ヶ月の変化
3.66%
6ヶ月の変化
161.27%
1年の変化
-18.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K