UPB
17.27 USD 1.25 (7.80%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UPBの今日の為替レートは、7.80%変化しました。日中、通貨は1あたり16.22の安値と17.40の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.22 17.40
1年のレンジ
5.14 29.46
- 以前の終値
- 16.02
- 始値
- 16.22
- 買値
- 17.27
- 買値
- 17.57
- 安値
- 16.22
- 高値
- 17.40
- 出来高
- 901
- 1日の変化
- 7.80%
- 1ヶ月の変化
- 3.66%
- 6ヶ月の変化
- 161.27%
- 1年の変化
- -18.38%
