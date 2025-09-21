FiyatlarBölümler
Dövizler / TTAN
TTAN

115.48 USD 1.68 (1.43%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TTAN fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 114.90 ve Yüksek fiyatı olarak 119.60 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
114.90 119.60
Yıllık aralık
79.81 131.33
Önceki kapanış
117.16
Açılış
119.45
Satış
115.48
Alış
115.78
Düşük
114.90
Yüksek
119.60
Hacim
4.696 K
Günlük değişim
-1.43%
Aylık değişim
9.99%
6 aylık değişim
22.34%
Yıllık değişim
12.12%
21 Eylül, Pazar